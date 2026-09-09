El próximo Congreso de Comunidades Aragonesas en el Exterior, el 20 y 21 de noviembre en Zaragoza

Archivo - Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. - FABIAN SIMON - Archivo

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Zaragoza acogerá, el 20 y 21 de noviembre, la próxima edición del Congreso de Comunidades Aragonesas en el Exterior, ha acordado este miércoles el Consejo de Gobierno de Aragón. El anterior congreso se celebró en septiembre de 2022.

En una nota de prensa, el Ejecutivo ha señalado que el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 8 que los poderes públicos aragoneses deben fomentar los vínculos sociales y culturales con las comunidades aragonesas en el exterior y prestarles la ayuda necesaria, así como velar para que las mismas puedan ejercitar su derecho a participar, colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo aragonés.

La Ley de Relaciones con las Comunidades Aragonesas del Exterior tiene como objeto la promoción, fomento, apoyo, coordinación e intensificación de las relaciones entre el Gobierno de Aragón, la sociedad aragonesa y sus instituciones con las comunidades aragonesas existentes fuera del territorio de la comunidad autónoma.

Para promover el encuentro y la colaboración entre las comunidades aragonesas del exterior y las instituciones de la comunidad autónoma, la ley prevé, en su artículo 19, la celebración cada cuatro años del Congreso de Comunidades Aragonesas del Exterior, en donde se estudien y debatan las cuestiones de interés general para las comunidades y se elaboren las correspondientes conclusiones.