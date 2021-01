El PSOE aboga por un presupuesto expansivo, con ayudas directas y debatirlo en un pleno extraordinario

ZARAGOZA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha abogado por un presupuesto para 2021 expansivo, que recoja ayudas directas provenientes del remanente y de las partidas inejecutadas del pasado año para los sectores más afectados por la pandemia y que se debata en un pleno extraordinario, que van a solicitar los socialistas.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, y la concejal de este grupo, Ros Cihuelo, han expuesto las principales líneas que debería contener el presupuesto de 2021 para encarar una situación de emergencia por la pandemia y que "no puede atender" el de 2020 prorrogado.

Ranera ha confiado en que no se agoten los plazos y a la mayor brevedad se presente un borrador "sin tacticismos" y pensado en salvar a las personas, que es la prioridad del PSOE.

En rueda de prensa, Cihuelo ha justificado esta petición de pleno extraordinario porque no se puede mirar para otro lado y exigirán que se plasme en la cuentas el Acuerdo por el futuro de Zaragoza.

Los puntos del orden del día recogen dos prioridades para el PSOE. Una de ellas son las ayudas directas a los sectores económicos y productivos más afectados por la pandemia mediante convenios o subvenciones para destinarlas a quienes realmente las necesitan, ha subrayado.

Otra es una partida concreta para ayudar a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las tasas y los cánones para las personas que más lo necesitan porque las bonificaciones lineales "no son equitativas, ya que se da dinero a gente que no lo necesita y cae la cantidad para quien si lo precisa", ha argumentado.

REMANENTES

Cihuelo ha reclamado que los remanentes del 2020 y las inejecuciones presupuestarias del pasado año se destinen para ayudas directas para reactivar la ciudad y volver a ser la quinta ciudad de España. "Tienen que aparecer en el presupuesto", ha exigido.

Para conocer el remanente se tiene que esperar hasta febrero para saber la liquidación final de 2020, pero con las partidas ya aseguradas de ingresos de la Comunidad Autónoma y de los impuestos se tiene que decidir donde se destina ese dinero porque "eso es gestionar", ha precisado. "Con los ingresos que ya se conocen es con los que se tiene que presentar el presupuesto y negociar con el PSOE", como ya se le ha ofrecido al alcalde en el pasado Debate sobre el estado de la ciudad, ha recordado Cihuelo.

"Si se hunde sector productivo, Zaragoza se hunde y los responsables son el equipo de gobierno, que se apoya en la ultraderecha para no tener responsabilidades".

Sobre el argumento del gobierno municipal de que no hay presupuesto porque se desconocen las aportaciones de otras administraciones, Cihuelo ha replicado que todas las ciudades están en la misma situación y cuando se sepa se harán las modificaciones de crédito, pero, mientras tanto, "no se puede tener a la quinta ciudad de España sin presupuesto". A su parecer se trata de un argumento "infantil, inmaduro y de falta de humanidad".

Ranera ha reconocido que los ingresos son inciertos, pero el Gobierno de Zaragoza "debería pensar en la incertidumbre" de las personas y de las empresas porque "produce más desolación y tristeza" y el instrumento para salvar la situación es el presupuesto, ha remachado.

La portavoz socialista ha incidido en que el presupuesto tiene que reactivar el sector productivo y que los profesionales más necesitados digan donde dirigirse las ayudas mediante convenios y proyectos europeos que presente el Ayuntamiento.

VALENTÍA

A colación, Cihuelo ha abundado en que también debe recoger una agenda urbana sostenible, que apueste por los barrios, el empleo, la accesibilidad y una ciudad que responda a los parámetros que pide Europa junto a las ayudas directas porque "todas las ciudades han ido a deuda, hasta las más saneadas, para hacer presupuestos expansivos".

Ha defendido que se acuda a deuda "con valentía y determinación para hacer partidas en las que todos los ciudadanos se puedan ver reflejados para salvar a las personas, que es lo que pide Europa y el PSOE pone sus diez escaños para tener un presupuesto que resuelva los problemas de los ciudadanos porque el Gobierno de la ciudad tiene mecanismos".

Ros Cihuelo ha afirmado: "está claro que el PSOE tiene que tomar la iniciativa ante la falta de acción y de humanidad del Gobierno PP-Cs, que ve desmoronarse el sector económico y productivo, pero elige salvar grandes empresas y aplicar una economía cicatera y de baja miras. Es un Gobierno sin alma", ha resumido.

Ranera ha observado que todavía no hay presupuesto porque "igual no está tan cerrado con Ciudadanos o con Vox", pero el dato objetivo, ha dicho, es que no hay borrador y si lo hay el PSOE no lo conoce.

La portavoz socialista ha recordado que ofreció al alcalde, Jorge Azcón, negociar los presupuestos ante una situación excepcional de pandemia para que estuviera "a la altura de lo que los ciudadanos exigen", fijando prioridades estratégicas y abordar reformas estructurales, inversiones y fortalecer los servicios públicos. Otros objetivos, ha citado, son modernizar el modelo productivo, además de garantizar plan de ayudas para que nadie se quede atrás y además salir unidos.

Ha añadido que le propusieron que eligiera al PSOE para poner en marcha unos presupuestos que lucharan por los más vulnerables y garantizaran esa mayoría.

A su parecer, prorrogar el presupuesto de 2020 es prolongar una situación que es diferente a la excepcionalidad actual y los ciudadanos necesitan seguridad. Ha lamentado que a fecha de 14 de enero el alcalde no le ha llamado para desarrollar estrategias y ha criticado que "haya decidido llamar a Vox".