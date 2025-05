El PSOE acusa a la alcaldesa Orduna de incumplir la resolución del Consejo de Transparencia de Aragón

HUESCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Huesca acusa al equipo de gobierno de Lorena Orduna de "seguir entorpeciendo a conciencia" la labor de la oposición no permitiéndole el acceso a los expedientes relacionados con los fondos europeos, algo a lo que le instó el Consejo de Transparencia de Aragón hace casi dos meses.

"No sabemos qué está ocurriendo ni qué pretenden ocultar, pero el grupo socialista no se va a cansar de reclamar información", ha advertido la portavoz socialista en el consistorio, Silvia Salazar.

A su juicio, "esta opacidad no es más que el reconocimiento de que es incapaz de gestionar, y en especial en todo lo relativo a estos fondos", ha valorado.

Sabemos, ha añadido, "aunque no porque nos haya dado la información la señora Orduna, que no se van a hacer dos parking disuasorios de los cinco previstos y que tenían financiación europea, también que hay proyectos que corren riesgo de perder esa subvención ya concedida por Europa en el anterior mandato por no cumplir los plazos. Y esto último, además, conlleva una multa económica para el consistorio. La gestión, en esta y otras materias, está siendo nefasta", ha considerado.

Por su parte, la concejal socialista Rosa Gerbás ha recordado que "no sólo el Consejo de Transparencia ha dado la razón a la reclamación del PSOE. También una empresa independiente como es Dyntra suspendió en transparencia al Ayuntamiento. Según el estudio de esta firma, había un incumplimiento flagrante en lo relativo a todo lo que debe estar publicado en la web, como la agenda de alcaldesa, proyectos financiados con Fondos Europeos, o asuntos urbanísticos. De todo esto, sólo ha publicado su agenda, y además de forma incompleta".

"Llevamos casi dos años reclamando transparencia", ha insistido Gerbás, "los ciudadanos tienen derecho a saber qué está pasando en el Ayuntamiento de Huesca y los concejales derecho de acceso a una información que se nos está ocultando de forma deliberada".

De nuevo, ha pedido a Lorena Orduna "que, como alcaldesa, sea ejemplo para la ciudadanía. Sus actuaciones y acciones deberían ser modélicas e incumplir una resolución del Consejo de Transparencia de Aragón va en el sentido contrario a esa ejemplaridad que se espera de todo representante público".