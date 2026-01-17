PSOE afirma que recuperará la actividad de los hospitales públicos, "reducida a mínimos por los recortes de Azcón"

El candidato del PSOE por el Alto Aragón, Fernando Sabés, junto a otros representantes socialistas ante las puertas del Hospital de Barbastro. - PSOE

BARBASTRO (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de la candidatura socialista por Huesca en los comicios autonómicos del 8 de febrero, Fernando Sabés, ha asegurado que el PSOE recuperará la actividad de los hospitales públicos de Aragón, "que han reducido su actividad a mínimos históricos por los recortes de personal de los últimos años".

Sabés se ha referido a "las consecuencias de esa política de recortes y privatizaciones que poco tiene que ver con la defensa de una sanidad pública de calidad". Ha manifestado que "es intolerable que la sanidad aragonesa esté tan mal gestionada por el Gobierno de Azcón, que se preocupa más de las privatizaciones y de los recortes que de atender a la ciudadanía".

Sabés ha puesto como ejemplo que en el Hospital San Jorge, "los pacientes de oncología están pasando revisión con cuatro meses de retraso", es decir: ahora están llamando a quienes tenían que haberla tenido en septiembre; o en el Hospital de Barbastro, donde "durante todo el mes de diciembre, solo se pasaron 15 consultas de traumatología, y tienen casi 500 días de demora para una cita".

El candidato socialista ha recordado que "este hospital atiende a la mitad de la provincia de Huesca y, sin embargo, vemos las quejas continuas, incluso creándose una plataforma, con quejas continuas de los usuarios porque no son atendidos a tiempo". O el Hospital de Jaca y el centro de especialidades de Fraga, "que están igual, sufren la falta de planificación que se vive en todos los hospitales de Aragón".

También ha mencionado al Hospital Obispo Polanco de Teruel: "Hace unos días cuando vimos que determinadas áreas en materia de urgencias se están privatizando" y ha apostado por hacer un esfuerzo para cubrir las plantillas.

El PSOE, ha agregado, defiende a los trabajadores públicos. "Hay que poner en valor la gran labor que están haciendo pese a todos los inconvenientes que han vivido estos dos años. Con sus recortes, el señor Azcón ha generado un grave problema y parece que ahora la única y gran solución sean las empresas privadas. Mientras, las consecuencias las pagan los profesionales y los usuarios de los hospitales". Esto, ha concluido, "cambiará a partir del 8 de febrero.

Ha argumentado que "el PSOE destinará todos los recursos públicos posibles a revertir la situación que ha provocado Jorge Azcón. La sanidad pública debe seguir siendo eso, pública. Y en mejorarla y en financiarla adecuadamente pondremos todos nuestros esfuerzos".

Fernando Sabés ha explicaco que "queremos recuperar la actividad en los hospitales, en los hospitales periféricos, como el hospital de Barbastro, pero también en los principales. Queremos recuperar esa actividad y esa atención constante que durante los gobiernos socialistas siempre se ha priorizado. Lo mismo en primaria, es decir, los recortes que se han producido en atención primaria, porque es el primer acceso de la ciudadanía a la sanidad y lleva muchas veces posteriormente a colapsar las urgencias ante esos recortes que se han producido en primaria".

GESTIÓN SOCIALISTA, MEJORES INFRAESTRUCTURAS

Fernando Sabés ha considerado también que el PP "vende humo". "Cuando gobierna el Partido Socialista, las infraestructuras en la provincia de Huesca se mueven. Cuando gobierna el Partido Popular, las infraestructuras se paran y los informes ambientales se dejan en los cajones. Podemos ver la hemeroteca perfectamente", ha dicho el también portavoz socialista en las Cortes.