El PSOE Aragón recalca que el último informe de la UCO no atribuye delitos a ninguno de sus dirigentes

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Aragón ha remitido este martes un comunicado en el que insiste en que el último informe de la UCO en relación a la supuesta trama de corrupción de Koldo García y Santos Cerdán "no atribuye ninguna conducta delictiva ni recoge indicios de irregularidad" a ninguno de los dirigentes y cargos del partido mencionados.

En dicho informe, recogido por los medios de comunicación, aparece un documento manuscrito en el que aparecen los nombres del expresidente del Gobierno de Aragón y exlíder regional de los socialistas, el fallecido Javier Lambán; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y exsecretario provincial del PSOE, Juan Antonio Sánchez Quero; el alcalde de Remolinos y diputado provincial, Alfredo Zaldívar; y el exdirector general de Energía y Minas del Gobierno autonómico y actual concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez, como contactos de la trama de Koldo García y Santos Cerdán en relación a la concesión de la Mina Muga, situada entre las comunidades navarra y aragonesa.

"Dicho documento no atribuye ninguna conducta delictiva ni recoge indicios de irregularidad por parte de las personas mencionadas", han recalcado los socialistas, que han añadido que "las informaciones difundidas hasta la fecha tampoco apuntan a la existencia de conducta ilícita o impropia ligada a las personas citadas".

Por último, han expresado su respeto al trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a los procedimientos de investigación que desarrollan.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, también ha negado este martes vínculos con el caso Koldo y ha manifestado su "absoluta estupefacción" y su "total rechazo a la corrupción".