El PSOE considera "nefasta" la unificación de los sectores I y II por alejar la asistencia sanitaria a 150.000 vecinos

La portavoz socialista de Sanidad en las Cortes de Aragón, María Rodrigo, y la portavoz del PSOE en el grupo municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, frente al Hospital Royo Villanova. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE aragonés considera que la unificación de los sectores sanitarios en Zaragoza es "nefasta" porque no soluciona los problemas como la falta de personal sanitario o la saturación de urgencias médicos y además genera otros problemas en la Atención Primaria ya que aleja la referencia del Hospital Royo Villanova a los más de 150.000 vecinas y vecinos de la margen izquierda.

Así lo han advertido este sábado la portavoz socialista de Sanidad en las Cortes de Aragón, María Rodrigo, y la portavoz del PSOE en el grupo municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, en las inmediaciones del Hospital Royo Villanova.

Ante el anuncio conocido este viernes, la portavoz socialista de Sanidad en las Cortes de Aragón ha dicho que esta reunificación administrativa "no soluciona los problemas de falta de médicos, de falta de profesionales, de saturación de las urgencias o de falta de recursos en general".

"Además, ha añadido, nos preocupa especialmente que la unificación de los sectores I y II en Zaragoza va a afectar a la Atención Primaria; tanto este hospital Royo Vilanova como el hospital Provincial fueran una referencia para todos aquellos ciudadanos y sus centros de salud porque al final la asistencia tiene que ser la más cercana al ciudadano".

"Ahora, con esta unificación, los pacientes van a perder esa referencia cercana que debe tener un servicio público tan importante como es la sanidad", ha dicho María Rodrigo.

La diputada socialista ha recordado que el gobierno del PP que presidió Luisa Fernanda Rudi entre 2011 y 2015 ya tomó esta medida y, ante la gran contestación que tuvo, "hubo que volver a separar los sectores porque la concentración de recursos va en contra de esa sanidad cercana al ciudadano".

PIDEN A CHUECA QUE DEFIENDA A LOS VECINOS DE ZARAGOZA

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, que "no se ponga de medio lado" y defienda a los vecinos y vecinas de la margen izquierda.

"La alcaldesa debe defender los servicios públicos y la sanidad que nos iguala", ha dicho Ranera. Ha recordado la importancia del Hospital Royo Villanova para los vecinos de la margen izquierda de Zaragoza, más de 150.000 vecinos "que hoy nos hemos levantado con la noticia de que perdemos la proximidad de la sanidad pública".

La portavoz socialista ha criticado al PP porque su política "amplía las desigualdades entre vecinos" y ha reclamado que quienes residen en la margen izquierda quieren seguir manteniendo los centros de proximidad como el Royo Villanova.