El PSOE critica que 300.000 zaragozanos tengan que esperar mínimo 20 días para una cita con su médico

El portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes de Aragón, Iván Carpi. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Iván Carpi, ha criticado este miércoles la "nefasta" gestión del Gobierno de Azcón en este ámbito ya que en la actualidad hay alrededor de 300.000 zaragozanos que esperan "como mínimo 20 días" para ser atendidos por su médico de cabecera, esgrimiendo datos del propio Departamento.

"Hay 300.000 zaragozanos que si piden cita hoy se les va a dar desde el 7 de enero en adelante. Este es el Aragón real que no cuenta el presidente Azcón", ha lamentado Carpi, en declaraciones a los medios de comunicación a la entrada del Centro de Salud Bombarda, en Zaragoza.

"La mala organización del Gobierno de Azcón está expulsando a los ciudadanos de la Atención Primaria porque la inexistente planificación está condenando a los ciudadanos a ir a urgencias", ha añadido, a la vez que ha recordado que "para una buena Atención Primaria es clave la cercanía y la inmediatez".

El diputado del PSOE ha remarcado que se trata de "datos oficiales", no de opiniones, y que "sólo hace falta pedir cita" para observar que son "muchos días de espera" en la capital aragonesa, lo que tiene como consecuencia que las urgencias están "todavía más saturadas", dentro de un contexto de epidemia de gripe.

Carpi ha señalado que "las esperas llegan a 48 días en casos más extremos", con lo que "es normal que el índice de saturación de las urgencias sea algo habitual".

En sus palabras, "el Gobierno de Azcón está muy preocupado por la sanidad privada, pero la marcha de la sanidad pública va a peor desde hace dos años en todos los lugares", algo que ocurre "no sólo en Zaragoza", sino también en las cabeceras de comarca y en el medio rural, "donde los recortes se acusan especialmente".