El PSOE critica que el Gobierno de Azcón retrase la apertura del Centro de Salud Perpetuo Socorro

HUESCA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la comisión de Sanidad, Iván Carpi, ha denunciado que el Gobierno de Aragón está retrasando incomprensiblemente el proceso de amueblamiento y equipamiento del Centro de Salud Perpetuo Socorro en Huesca.

El diputado ha señalado que "en estos días, el Gobierno de Aragón recibirá definitivamente la obra del centro de salud tras la subsanación, por parte de la adjudicataria, de las habituales deficiencias, y resulta preocupante que paralelamente a los meses anteriores a la finalización de las obras no se hayan sacado los expedientes y los trámites de los consiguientes contratos de compra de mobiliario y equipamiento, adquisición del material homologado, de cara a la inmediata puesta en marcha inmediata del centro que llevará el nombre de Ramón y Cajal".

El portavoz de sanidad ha indicado que "a estas alturas el Gobierno debería haber informado ya de todo el proceso para el amueblamiento técnico, su puesta en marcha, traslado e inauguración". Carpi indica que "no hay información, hay total oscurantismo y falta de transparencia con el traslado al nuevo centro de salud de Huesca".

El centro de salud del Perpetuo Socorro, ahora Ramón y Cajal, de Huesca se ha financiado con casi 7 millones que provienen del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Carpi ha reseñado que este centro responde "a una demanda vecinal" y es una reivindicación importante en la ciudad de Huesca y de los vecinos del propio barrio del Perpetuo Socorro, Santo Domingo y San Martín y del Casco Antiguo y atenderá a 17.500 oscenses.

NINGUNA INFRAESTRUCTURA NUEVA DEL GOBIERNO DEL PP

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad ha señalado que el Gobierno de Aragón suspende también en materia de infraestructuras sanitarias en todo Aragón y obviamente en Huesca y el Alto Aragón porque desde el anterior Gobierno socialista no se ha iniciado ni proyectado ninguna obra ni ninguna reforma nueva de ningún centro de salud.

Carpi ha lamentado el "nulo impulso inversor" del Gobierno de Azcón, ya que no ha conseguido inaugurar ninguna infraestructura sanitaria nueva que estaban ya en obras al final de la legislatura pasada, al 80%, entre ellos los hospitales de Teruel y Alcañiz. "La inacción del Gobierno condena a los oscenses a seguir siendo atendidos en un centro ya obsoleto, no sabemos si es por desidia o por alargar el proceso hasta el periodo electoral", ha agregado.

"El centro de salud Perpetuo Socorro es la culminación a todas las inversiones llevadas a cabo por el anterior Gobierno de Aragón socialista presidido por Javier Lambán en la pasada legislatura en la provincia de Huesca por un volumen de 28 millones de euros", ha remarcado.

Iván Carpi ha recordado las obras que se impulsaron en la pasada legislatura y que "están ya en funcionamiento el nuevo centro de salud Fidel Pagés, también en la ciudad de Huesca, así como las Urgencias del Hospital San Jorge y el acelerador para la radioterapia". Además, también "se renovó el centro de salud de Binéfar, la nueva unidad de Hemodiálisis en el Hospital de Jaca, la resonancia magnética del Hospital San Jorge, los reformados laboratorios de los Hospitales San Jorge y Jaca y el Centro de Salud de Barbastro.

El diputado ha considerado que "a esta inversión sin precedentes se unió la renovación o instalación de nueva tecnología sanitaria por valor de 4,8 millones de euros gracias al Plan INVEAT, también del Gobierno de España".