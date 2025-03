El PSOE critica la "ineficiente" gestión del PP en la DPH, que "hipoteca" el futuro de la provincia

HUESCA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha mostrado su preocupación por la "ineficiente" gestión del equipo de gobierno del PP, que está "hipotecando" el futuro del Alto Aragón, después de dejar de ejecutar 6 millones de euros del presupuesto, lo que limita el techo de gasto y puede provocar una pérdida de hasta 20 millones hasta el final del mandato.

El diputado provincial del PSOE Fernando Sánchez ha recordado que "el PP habla constantemente de un presupuesto histórico" y que esto se debe "fundamentalmente al incremento en las transferencias del Gobierno de España".

"Hace 6 años el presupuesto estaba en 70 millones. Es decir: la DPH ingresa un 60% más y la lógica dice que todo debería crecer en la misma proporción, también las inversiones. Y no ha sido así", ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que ya avisaron el año pasado de los problemas que podría conllevar la baja ejecución presupuestaria. "Nos acusan de oposición desleal, pero no hay mayor lealtad que alertar en varias ocasiones", ha remarcado.

Es más, ha añadido: "en 2024 pedimos en varias ocasiones incrementar planes de gasto corriente por valor de 4 millones de euros y la respuesta fue que no, que había que recortar por las reglas fiscales. A la vista de la liquidación, no era necesario, porque han dejado 6 millones sin invertir. No somos desleales por pedir mayor inversión, éramos realistas porque teníamos los datos y estábamos preocupados".

Así, la viceportavoz socialista en la DPH, Gema Betorz, ha subrayado que este es "un tema serio" y "un problema estructural al que hay que dar solución", para lo que ha tendido la mano al Gobierno municipal porque quieren "lo mejor" para los 202 ayuntamientos de la provincia.

Los datos de la liquidación, ha continuado, "hablan de una muy mala gestión, más orientada al marketing que a la eficacia". "Hablamos de 6 millones de euros que podrían haberse invertido en los ayuntamientos, que tantos servicios y competencias impropias ofrecen, o en las competencias propias de la diputación como carreteras, actividades culturales o en proyectos innovadores", ha reiterado.

Betorz ha concluido pidiendo "que dejen de acusarnos de deslealtad, que no traten de tirar balones fuera con respecto a su responsabilidad", afirmando que "era su responsabilidad invertir esos 6 millones el año pasado" e instando al equipo de gobierno dirigido por Isaac Claver a que "se centren en trabajar, en gestionar y en acercarse lo máximo al techo de gasto permitido".