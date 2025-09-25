El PSOE critica la política de vivienda de "lujo y especulación" de Aragón y Azcón anuncia mil viviendas más en Arcosur

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, a su llegada al hemiciclo en el Debate sobre el estado de la Comunidad. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha cargado contra la política de vivienda del Ejecutivo autonómico, "que solo fomenta pisos de lujo y de especulación", a lo que el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha respondido anunciando la adquisición de suelos en Arcosur para promover mil viviendas públicas más a través de los PIGAS --Planes y Proyectos de Interés General de Aragón--.

Durante la segunda sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad, el portavoz socialista ha recordado a Jorge Azcón que "una vivienda digna para jóvenes que se quieren emancipar y que quieren quedarse a vivir en sus pueblos y en sus ciudades de Aragón" es su responsabilidad.

Para ello, es "fundamental controlar que el precio de compra, venta y alquiler sea transparente, que no dependa de portales privados" para que "todo el mundo tenga la información y nadie pueda hacer negocio a cargo de la vivienda y de las necesidades de los ciudadanos". Sin embargo, "sus amigos no se encuentran muy cómodos", ha ironizado el portavoz socialista.

En este punto, Fernando Sabés ha pedido al presidente del Ejecutivo autonómico que "acepte esa propuesta del Gobierno de España de forma inmediata, que declaren zonas tensionadas", en definitiva, "que aplique la Ley de Vivienda".

Además de "anuncios y anuncios y anuncios, escuche a los alcaldes y a los concejales, por ejemplo, de poblaciones del Pirineo", ha reclamado Sabés, para exponer que hay trabajadores viviendo en caravanas, incluso mucha gente quiere vivir en sus pueblos y en sus ciudades y no puede hacerlo "porque el precio de la vivienda, las viviendas de uso turístico (VUT) y la especulación lo impide".

CACAHUETES DE LA EXPO

Sabés ha reprochado a Azcón "torpedear" una iniciativa del Ejecutivo del expresidente Javier Lambán de transformar en 500 viviendas de alquiler los cacahuetes de la Expo y ha cuestionado que, en su lugar, el Gobierno de Aragón propone ubicar en este espacio una universidad privada.

"Esa es la diferencia entre una política pública y una política como la que está desarrollando el Partido Popular", ha observado Sabés.

Por otra parte, el parlamentario socialista ha trasladado a Jorge Azcón: "Nos plantea que ha desarrollado 2.200 viviendas, pero no ha acabado ninguna, es que no ha hecho ninguna. Lleva dos años y no ha hecho absolutamente nada. No ha acabado ni las que ha dejado el Gobierno anterior a punto de finalizarse, no están ni ocupadas".

"De esas vivienda de las que sacan tanto pecho, el último informe del Consejo Económico Social de Aragón en el año 2024 señala que entre los años 2018 y 2023 se construyeron en nuestra comunidad 18.689 viviendas libres y 2.402 protegidas. El total de vivienda pública representó un 11,39% en ese periodo", ha comentado Sabés.

Para, seguidamente, preguntar: "¿Sabe qué sucedió en el año 2024?" y aclarar que "se han construido 3.104 viviendas", de las cuales 34 son vivienda protegida, lo que supone un 7,5% del total.

"Vamos a menos y vamos a peor con su política de vivienda, que solo fomenta pisos y viviendas de lujo y de especulación", ha reflexionado el diputado socialista, quien también se ha referido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para señalar que "también está vendiendo suelo público para construir a precio desorbitado".

Por último, ha afirmado: "Ha traído a este Parlamento una ley de vivienda que no es una ley de derechos. Es una norma legal que regulariza la especulación".

MIL VIVIENDAS

En su turno de réplica, el presidente autonómico ha reconocido que la vivienda "es un problema", pero no solo en Aragón, y ha adelantando la decisión del Gobierno de Aragón de monetizar y destinar enteramente a vivienda los aprovechamientos urbanísticos resultantes de los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón, fijados por ley en un 5%.

"Todos los recursos que van a generar esas grandes inversiones y los PIGAS que están tramitando el Gobierno de Aragón van a suponer 50 millones de euros que vamos a destinar a política de vivienda para jóvenes", ha especificado Jorge Azcón.

Arcosur será el escenario de la primera de estas operaciones financiadas a través de las cesiones de suelo que la comunidad autónoma obtendrá merced a los grandes proyectos logísticos, tecnológicos, energéticos y agroalimentarios que están aterrizando en el territorio y que van a aportar alrededor de 50 millones de euros que se destinarán a la compra de suelos en Huesca, Teruel y Zaragoza, como los del citado sector sur de la ciudad de Zaragoza.

Con esta operación, el plan de vivienda del Gobierno de Aragón pasará de las 4.000 viviendas asequibles hasta alcanzar las 5.000 durante la legislatura.

Esta primera operación, que llega 23 años después de que se firmara el convenio urbanístico que dio origen a los suelos de Arcosur, contribuirá a impulsar uno de los barrios con más posibilidades para contribuir a la solución del problema de la vivienda en la capital aragonesa, donde cerca de 30.000 jóvenes no pueden emanciparse por los actuales precios del mercado inmobiliario.

La fórmula empleada para la adquisición de suelos en Arcosur para ampliar el parque de vivienda, basada en la capitalización de los aprovechamientos provenientes de las grandes inversiones cuyo desarrollo se produzca a través de un PIGA, podrá ser empleada también en otras localizaciones de la comunidad autónoma donde se estime necesario el desarrollo de zonas residenciales mediante el impulso de la iniciativa pública.

"MÁS VIVIENDA, MEJOR EMPLEO"

Asimismo, el presidente del Gobierno de Aragón ha anunciado la creación del programa 'Más Vivienda, Mejor Empleo'. Este nuevo programa dará respuesta a la demanda de vivienda asociada a la creación de puestos de trabajo de los nuevos proyectos empresariales en la comunidad autónoma.

El primer proyecto de este programa se va a llevar a cabo en la ciudad de Teruel, donde se van a lanzar promociones en distintas fases, la primera de ellas con 250 viviendas.

"Queremos que las inversiones que vengan a nuestra Comunidad tengan aparejado un proyecto de construcción de vivienda. Vamos a poner proyectos de inversión empresarial con construcción de vivienda pensando en los trabajadores", ha subrayado Azcón.

LA "CULPA" ES DEL PP

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha dirigido al portavoz del PSOE: "La vivienda es un problema en Aragón después de que ustedes han gobernado ocho años, después de que Pedro Sánchez lleva siete años gobernando en España y haya subido el precio de la vivienda a un 50%".

Sin embargo, "tiene que inventarse una excusa para que la culpa sea del PP", que son las zonas tensionadas; y ha apostillado: "Durante ocho años --de gobierno del PSOE en Aragón-- hicieron 86 viviendas, nosotros llevamos dos años y hemos impulsado 2.170 viviendas, pero nos vienen a dar lecciones".

"Fueron ustedes los que decidieron parar los cacahuetes de la Expo", ha destacado Azcón, "porque tuvieron un problema", es decir, "tomaban decisiones sin dialogar con el Ayuntamiento --de Zaragoza-- y no supieron gestionar, fracasaron. "Fue un fracaso absoluto y viene ahora a echarnos en cara que los cacahuetes de la Expo fueron un fracaso nuestro", ha apostillado.