PSOE critica la supresión de la ayuda de venta directa de productos agroalimentarios en Aragón: "Otro recorte de Azcón"

El parlamentario socialista Marcel Iglesias, en la Muestra de Artesanía de la plaza de Los Sitios. - PSOE

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias, ha aludido a los recortes del Departamento de Agricultura que afectan "de lleno" al mundo rural, entre ellos la supresión de las ayudas a la venta de productos locales, mientras dedica cerca de 500.000 euros a subidas de sueldos de altos cargos. "Otro recorte más de Azcón", ha apostillado.

Además, Iglesias ha afeado, en declaraciones a los medios de comunicación este viernes, al Gobierno de Aragón la parálisis en las concentraciones parcelarias, o la falta de apoyo a la ganadería extensiva y a la modernización de explotaciones.

Desde la plaza de los Sitios, donde hay un mercado de productos locales agroalimentarios, Marcel Iglesias ha indicado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "corre a hacerse la foto con los grandes empresarios y allana el camino a los fondos de inversión, mientras suprime las ayudas a los pequeños productores para la venta local de productos agroalimentarios".

"No son lógicos estos recortes cuando el presupuesto de Aragón es el más alto de la historia, pero para Azcón la Agricultura no es importante, además hoy hemos conocido que el Departamento de Agricultura se ha subido los sueldos de los altos cargos por valor de más de 400.000 euros", ha comentado.

Iglesias ha recordado que el anterior Ejecutivo liderado por el socialista Javier Lambán apostó por dar solución a la demanda de pequeños productores de poder vender sus productos en sus propias explotaciones, tiendas o mercados.

Tras la aprobación de la Ley de Venta de Productos Agroalimentarios de 2017, abrió cada año una línea de ayudas para acondicionamiento y equipamiento de espacios de venta directa, la participación en ferias y mercados locales de Aragón y las medidas de gestión, información y promoción relacionadas con la comercialización de los productos de venta local.

"Estas ayudas solían salir en el mes de marzo, sin embargo, durante este año la línea de ayudas para la venta de productos locales ha desaparecido, la han suprimido, como también han recortado las ayudas para las concentraciones parcelarias que están paralizadas incluso con la concentración hecha, pero sin presupuesto para sus carreteras o no han cumplido las promesas de ampliar las ayudas a la ganadería extensiva", ha explicado el parlamentario socialista.

RECORTES

Asimismo, Marcel Iglesias ha subrayado que curiosamente todos los recortes afectan a líneas de ayudas que tienen una vinculación directa con el mundo rural, ya que, la venta de productos locales, corresponden a pequeñas empresas de diversas localidades de Aragón.

"Algo similar ocurre con las concentraciones parcelarias que sufren un enorme retraso en las tres provincias, ha precisado Iglesias, pero es especialmente grave en Huesca y Teruel con infraestructuras paralizadas durante más de dos años por falta de presupuesto, algo que es más patente este año con la prórroga presupuestaria, lo que motiva situaciones sorprendentes porque tienen todo hecho y sin carreteras por falta de interés del Gobierno de Aragón, en el año que tiene el presupuesto más alto de la historia".

"Es incomprensible. Azcón, al que se le llena la boca de pantanos, ha sido incapaz de poner en marcha una sola hectárea de nuevo regadío en dos años, el otro día aplaudiese el trasvase del Ebro que reivindicaba Feijóo en Murcia, en un acto indigno de un presidente de Aragón", ha anotado.

PAC

Para el PSOE los recortes del PP en materia de agricultura "llegan a su punto más grave con la propuesta del Partido Popular en la Comisión Europea de recortar más de un 20% la próxima PAC "poniendo en grave peligro la pervivencia del sector primario aragonés".

En esta línea de recortes al medio rural también hay que destacar la falta de personal en las OCAS, puesto que hay unas 70 plazas vacantes que no se han cubierto en estos dos años y desde la consejería no se hacen los esfuerzos necesarios para potenciar este servicio que es clave en el medio rural".

Por último, Iglesias ha dicho que el presidente Azcón se refirió en su discurso de investidura a su intención de "potenciar la ganadería extensiva", sin embargo, "no ha hecho nada y lejos de ello ha tomado medidas para beneficiar a los fondos de inversión y a los grandes empresarios, como ha hecho con el cambio de la Ley de Agricultura Familiar.

Por el contrario, todo lo que tiene que ver con las personas que viven en el mundo rural "está siendo castigado por el Gobierno de Azcón", ha concluido.