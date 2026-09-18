El PSOE critica la supresión del transporte escolar a Riodeva (Teruel), que deja a un alumno "sin respuesta"

El alcalde de Riodeva, Alfredo Soriano. - PSOE TERUEL

RIODEVA (TERUEL), 18 (EUROPA PRESS)

El PSOE Teruel ha criticado un nuevo episodio de "falta de respuesta y sensibilidad institucional" por parte del Servicio Provincial de Educación ante una necesidad de transporte escolar, en este ocasión desde la localidad de Riodeva, que deja a uno de sus vecinos, estudiante de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la ciudad de Teruel.

Esto sucede después de que la parada de la ruta escolar haya sido suprimida, ofreciendo únicamente la posibilidad de pagar los gastos de desplazamiento con vehículo particular, han informado los socialistas turolenses.

El PSOE se ha hecho eco de la queja elevada desde el Ayuntamiento de Riodeva y por la familia del joven afectado al Servicio Provincial, que pide transporte hasta Mas de la Cabrera para enlazar así con la ruta escolar o, en su defecto, que el autobús de línea pase de lunes a viernes por el municipio y no solo tres días a la semana.

"Pese a las solicitudes realizadas, hasta la fecha no se ha dado solución efectiva a esta situación, manteniéndose la necesidad de que los alumnos y alumnas se desplacen diariamente al centro educativo sin disponer de un servicio de transporte adecuado", dice el escrito enviado por el consistorio.

La diputada del PSOE en las Cortes de Aragón Mari Carmen Soler ha reclamado al Gobierno de Jorge Azcón "hacer todo lo posible" para atender "todas las necesidades" de transporte escolar en la provincia, en aras de ofrecer "las mismas oportunidades, vivamos donde vivamos".

"Aragón no puede permitirse que el lugar donde nace un niño determine las oportunidades que va a tener el resto de su vida", ha apuntado Soler, exigiendo al Gobierno de Aragón que luche "de verdad" contra la despoblación "con todos los recursos posibles".

"La falta de compromiso del Gobierno de Azcón con el medio rural hace que la gente tenga la necesidad de irse de los pueblos para tener mejores oportunidades en las ciudades", ha sentenciado.

EL SERVICIO PROVINCIAL: "QUE SE VAYAN A VIVIR A TERUEL"

En este mismo sentido, Soler ha rechazado ciertas respuestas y actitudes por parte del Servicio Provincial de Educación que denuncian los afectados y que, ha asegurado, "son impropias de la administración y hacen un flaco favor al medio rural turolense".

Por ejemplo, el alcalde de Riodeva, Alfredo Soriano, ha asegurado que no sólo ha recibido la negativa a atender la solicitud de la familia de mantener el transporte que sí que llegaba en cursos anteriores, sino también haber recibido por solución la recomendación de "que se vayan a vivir a Teruel".

"No entendemos por qué Educación, cuando lleva un montón de años dando ese servicio al municipio para llevar a los niños, unas veces tres, otras dos, alguna vez uno como es en este caso, no le ponen el transporte para ir a estudiar cuando la educación es algo obligatorio y universal, vivas donde vivas", ha expresado Soriano, destacando que su vecino "tiene los mismos derechos que cualquier otro niño que viva en Teruel, en Zaragoza, en Madrid o en Sevilla".

En su escrito al Servicio Provincial de Educación, el Ayuntamiento de Riodeva destaca que la "inexistencia" de un servicio de transporte escolar "adecuado" supone "una dificultad considerable para las familias, que en muchos casos se ven obligadas a realizar diariamente los desplazamientos de sus hijos e hijas mediante vehículos particulares, con el consiguiente coste económico, pérdida de tiempo y dificultades de conciliación familiar y laboral".