ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Guillermo Ortiz ha cuestionado la decisión del Gobierno de Chueca de impulsar la creación de un puesto de Director Técnico en el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (IMEFEZ), después de que PP y Vox hayan anunciado una futura fusión del organismo con Zaragoza Turismo con el argumento de ahorrar costes.

Ortiz ha advertido de que esta decisión carece de las garantías necesarias, tal y como recoge el informe de la Intervención General, que considera que el puesto no puede crearse sin la existencia previa de una plaza en la plantilla dotada presupuestariamente.

En concreto, señala dos incumplimientos fundamentales: no se han incorporado las fichas descriptivas y valorativas de los puestos de nueva creación ni de los puestos modificados, salvo en el caso del Director Técnico, y tampoco consta la valoración técnica de la propuesta.

"Es difícil entender que PP y Vox anuncien una fusión de organismos para ahorrar costes y, al mismo tiempo, impulsen la creación de una nueva Dirección Técnica sin contar con las garantías presupuestarias que exige Intervención General. ¿Qué modelo de organismo quieren construir y qué planificación hay detrás de estas decisiones?", se ha preguntado el edil socialista.

ORTIZ: LA ACTUACIÓN EVIDENCIA "IMPROVISACIÓN Y CONTRADICCIONES"

Para Ortiz, esta actuación evidencia la improvisación del Gobierno de Chueca y sus contradicciones en la gestión del IMEFEZ. "No se puede hablar de ahorrar y racionalizar estructuras mientras se crean nuevos puestos sin tener resueltos previamente los requisitos necesarios. Antes de anunciar fusiones y reorganizaciones, e PP debería explicar qué estructura pretende mantener, qué puestos necesita y cuánto va a costar a los zaragozanos", ha señalado.

La creación de esta Dirección Técnica forma parte de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que contempla contempla 14 puestos de nueva creación, dos puestos con cambio de categoría, ocho con modificación de nomenclatura, cuatro puestos declarados a extinguir y 18 puestos suprimidos.

"No estamos hablando de pequeños ajustes administrativos. Estamos hablando de crear puestos, modificar categorías y suprimir otros 18. Una operación de esta dimensión exige rigor, transparencia y todos los informes técnicos necesarios. Lo que no puede hacer el Gobierno municipal es saltarse los procedimientos y pretender que después todo quede validado con una votación", ha afirmado Ortiz.

Una propuesta que salió adelante en el Consejo Rector del pasado 16 de noviembre únicamente con los votos favorables del Partido Popular, con la abstención de Vox y el voto contrario del PSOE y ZeC.

"Los trabajadores y los zaragozanos merecen saber qué hay detrás de esta reorganización y por qué se pretende crear una nueva Dirección Técnica justo cuando se anuncia la integración del IMEFEZ con Zaragoza Turismo", ha insistido Guillermo Ortiz.

"Estamos ante una forma de gobernar basada en los hechos consumados, en la falta de transparencia y en la imposición. El PP pretende vender una reorganización de la plantilla como una mejora, pero lo hace sin cumplir las garantías técnicas necesarias y dando la espalda a las reivindicaciones de los trabajadores", ha señalado.

A ello se suma que el PP aprobó retirar 250.000 euros del capítulo de Personal, correspondientes a cantidades que no se habían ejecutado, para incrementar la partida de Gastos de Funcionamiento.

"Mientras hay trabajadores que llevan años reclamando estabilidad y mejoras en sus condiciones laborales, el PP decide reducir el presupuesto de Personal y trasladar esos recursos a gastos de funcionamiento. Es una decisión que evidencia cuáles son sus prioridades", ha criticado el concejal socialista.