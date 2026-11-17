El portavoz de Educación del PSOE Aragón, Jorge Pastor. - PSOE

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Educación del PSOE en las Cortes de Aragón, Jorge Pastor, ha denunciado este martes que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón lleva más de dos años sin volver a reunir al grupo de trabajo constituido en septiembre de 2024 para avanzar en la gratuidad y universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, "pese al compromiso adquirido entonces de implantar esta medida".

Además, ha criticado que el Ejecutivo autonómico ni siquiera contemple la gratuidad universal de esta etapa educativa en los presupuestos de 2027. Pastor ha recordado que el Gobierno de Aragón anunció en septiembre de 2024 la creación de una mesa de expertos para avanzar hacia la gratuidad y universalización de la educación infantil de 0 a 3 años.

Sin embargo, según ha señalado, más de dos años después no se ha vuelto a reunir y las familias aragonesas siguen sin disponer de una escolarización universal y gratuita en esta etapa.

"Dos años después ni se ha vuelto a reunir ese grupo de expertos", ha indicado el portavoz socialista, quien ha anunciado que el grupo parlamentario socialista presentará una enmienda a los presupuestos autonómicos de 2027 para avanzar en la gratuidad de esta etapa educativa en la red pública.

El diputado socialista ha contrapuesto este incumplimiento con el anuncio del Gobierno de Azcón de constituir un nuevo grupo de expertos para mejorar el sistema educativo aragonés tras los resultados del informe PISA.

Pastor ha cuestionado que, después de más de tres años gobernando y gestionando la educación en Aragón, el Ejecutivo autonómico plantee ahora medidas cuya aplicación se pospondría hasta los cursos 2027-2028 o incluso 2028-2029.

"Nos preguntamos qué es lo que han estado haciendo hasta ahora", ha afirmado Pastor, quien ha criticado que las principales prioridades educativas del Gobierno del PP hayan sido favorecer a los centros privados concertados e intentar extender la concertación al Bachillerato, mientras sigue pendiente la gratuidad universal de la educación infantil de 0 a 3 años.

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

Asimismo, el portavoz socialista ha rechazado la composición del nuevo grupo de trabajo, del que, según ha señalado, han quedado excluidos los principales representantes de la comunidad educativa pública.

Entre ellos ha citado a las asociaciones de directores de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional, a los sindicatos de la mesa sectorial, a las organizaciones estudiantiles y a la federación de familias que agrupa a más de 450 asociaciones y representa a más de 110.000 alumnos aragoneses.

"No llaman ni a los equipos directivos ni a las familias ni a los alumnos ni a los profesores", ha denunciado Pastor, quien ha criticado que, por el contrario, los centros privados con enseñanzas concertadas sí cuenten con una amplia representación en este órgano.

También ha lamentado que no se haya incorporado a representantes del alumnado con necesidades educativas especiales, de los profesionales de orientación educativa o de las escuelas rurales.

Además, ha cuestionado la presencia del jefe de Inspección Educativa de Huesca, cuya dimisión fue solicitada por las Cortes de Aragón a propuesta de Vox y que ha sido objeto de importantes movilizaciones del profesorado oscense.

Pastor ha recordado que la gestión educativa del Gobierno de Azcón ha provocado ya dos huelgas educativas y grandes manifestaciones en defensa de la enseñanza pública. También ha hecho referencia a la participación de numerosos docentes en la huelga general de la pasada semana y a la nueva manifestación convocada para mañana en Zaragoza en defensa de la educación pública.

El portavoz socialista ha insistido en que los equipos directivos, las familias, el profesorado y el alumnado llevan tiempo reclamando medidas para fortalecer la calidad y la equidad de la enseñanza pública, mientras el Gobierno de PP y Vox, ha hecho notar, prioriza en sus presupuestos a los centros privados concertados y sigue sin atender compromisos fundamentales para las familias aragonesas, como la escolarización universal y gratuita de 0 a 3 años en la red pública.

Por último, al inicio de su comparecencia, Jorge Pastor ha realzado el trabajo de los sucesivos Gobiernos autonómicos y de generaciones de aragoneses para conseguir el regreso de los bienes de Sijena. "Ha sido una carrera de relevos", ha señalado, reivindicando el esfuerzo colectivo y el tesón de Aragón durante décadas para lograr el retorno de su patrimonio histórico.