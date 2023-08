El PSOE dice que Azcón no asiste a la firma del acuerdo de gobierno entre PP y VOX porque se "avergüenza" de él

Los socialistas creen que el pacto "se ha hecho tarde y a martillazos o nos han tomado el pelo y mentido"



ZARAGOZA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE Aragón y diputado socialista en el Parlamento autonómico, Darío Villagrasa, ha criticado la ausencia del candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Autónoma, el 'popular' Jorge Azcón, en la firma del acuerdo de gobernabilidad entre su partido y VOX. "Se avergüenza del pacto y la foto con VOX, mal comienzo si quieren compartir cuatro años de trabajo y gobierno".

Así se ha pronunciado Villagrasa, en rueda de prensa, tras la firma del acuerdo por parte de los portavoces parlamentarios de PP y VOX en las Cortes de Aragón, Ana Alós y Alejandro Nolasco, respectivamente, este viernes, en la Sala Goya del Palacio de La Aljafería.

Según Villagrasa, "la pregunta es que han estado haciendo durante 68 días, si han llegado a la posición que todos sabíamos desde la propia noche electoral". "¡Oh, sorpresa!", ha comenzado diciendo.

El diputado del PSOE ha apuntado que una de las firmantes, Ana Alós, "está en expectativa de destino, más cerca de la Carrera de San Jerónimo que de lo que ocurre aquí en Aragón" ya que ha sido elegida diputada en la Cortes Generales en las elecciones del pasado 23 de julio.

No obstante, para el diputado socialista, "la gran ausencia ha sido la de Jorge Azcón" que no ha querido "compartir esa imagen pública, esa escena pública de manera transparente y de manera natural; no sabemos si los consejos de gobierno los van a tener que hacer por teléfono o por WhatsApp", ha ironizado.

A colación, se ha preguntado: "¿Tendría sentido la foto de una boda en la que no apareciera el novio? o que la portada de un diario deportivo en el que hacen la foto a la plantilla de un equipo ¿donde no estuviera el portero? Pues eso es lo que ha hecho Azcón, que es el principal valedor, el que ha dado la orden, el principal beneficiario de que la ultraderecha entre en el Gobierno de Aragón, pero estaba ausente, ha estado avergonzado".

CARGOS ANTES DE POLÍTICAS

Villagrasa también ha afeado a Azcón que insistiera en que quería "un gobierno en solitario y hoy lo que han presentado ha sido un gobierno de coalición entre el Partido Popular y VOX", del que se ha conocido, de manera "más rápida y veloz los cargos y las responsabilidades de gobierno que las políticas", después de que la palabra "que más haya repetido durante estos años el PP haya sido la de sillones".

El diputado socialista ha comentado que el portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, ha dado las gracias "casi de una manera reverencial al señor Azcón", cuando "los señores de VOX decían por los pasillos de las Cortes de Aragón que nadie les llamaba, que nadie les hacía caso" por lo que este acuerdo de gobierno "se ha hecho tarde y a martillazos o los señores de VOX y del Partido Popular nos han tomado el pelo y nos hayan mentido".

"Mal primer paso si inician este nuevo camino mintiendo a la sociedad aragonesa", ha incidido, para señalar que una vez conformada esta foto fija desde el PSOE Aragón esperan "que no haya ningún otro partido, ningún otro grupo parlamentario que se preste a aplaudir y a recoger las migajas de este gobierno de coalición y a blanquear lo que supone un gobierno en el que a la ultraderecha se le ha dado el rango de vicepresidencia primera", ha manifestado.

FORMA Y FONDO

El diputado del PSOE ha sostenido que después de este "apagón informativo que hemos tenido durante 68 días", se conoce este acuerdo de PP y VOX de 80 puntos con el que en el PSOE "estamos preocupados tanto por las formas, como por el contenido" y "por la manera de tratar a la sociedad aragonesa" en estos primeros pasos de este gobierno.

A partir de ahora, ha afirmado, "vamos a tener un gobierno en blanco y negro que hoy ya ha enseñado la patita con algunas de las medidas", como derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón o reformar la Ley Trans.

Ha lamentado que este acuerdo ponga el foco "sobre leyes que han garantizado que Aragón sea una comunidad pionera en la igualdad y en materia de derechos civiles; desde luego es un muy mal comienzo", ha incidido.

Villagrasa ha matizado que el PP apoyó algunas de esas leyes, pero "hoy reniegan de las mismas, con lo cual también nos sentimos tristes de que la ultraderecha no solo les haya ganado la Vicepresidencia Primera y la Consejería de Agricultura y Ganadería, sino también en cuál es el contenido de algunas de las políticas que entendíamos que por consenso eran importantes en nuestra comunidad".

El parlamentario ha rechazado, igualmente, que el acuerdo ponga "sombras sobre la cooperación" y, por ejemplo, no hable de las artes escénicas y de la cultura en vivo, de manera que aunque los firmantes lo califican como un pacto en positivo "lo que hemos podido leer de una manera rápida es que quieren derogar una parte importante, no de las acciones que ha tomado el gobierno presidido por Javier Lambán (PSOE), sino de los éxitos que impulsó desde el gobierno y le han ido bien a Aragón".

A colación, ha especificado que se habla en ese documento "de racionalizar la cooperación y el trabajo que se desarrolla con los agentes sociales, cuando, precisamente el diálogo social ha sido uno de los cimientos para generar riqueza y para redistribuirla en esta Comunidad Autónoma", pero "llegan los señores de VOX y le imponen y le hacen hincar la rodilla al Partido Popular".

Villagrasa ha asegurado que, por su parte, el grupo socialista va a estar "a la altura de lo que Aragón necesita y merece, de la responsabilidad que han confiado en nosotros los ciudadanos; pero hoy no es un día alegre, sino un día de tremenda preocupación".