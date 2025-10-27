El PSOE exige el cese de Bancalero por "el deterioro constante" de la sanidad pública aragonesa

El portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes de Aragón, Iván Carpi, junto a compañeros de partido, junto a la entrada al Hospital San Jorge de Huesca. - PSOE ARAGÓN

HUESCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Iván Carpi, ha exigido este lunes al presidente autonómico, Jorge Azcón, el cese del consejero del ramo, José Luis Bancalero, por "los recortes" y "el deterioro constante" de la sanidad pública aragonesa.

Así lo ha asegurado Carpi en una visita al Hospital San Jorge de Huesca, donde ha reprochado a Bancalero "la pérdida calidad asistencial, los aumentos de las esperas en la atención primaria, la masificación de las urgencias, y las privatizaciones del Departamento en esta legislatura".

"Las urgencias se masifican porque las esperas en Atención Primaria son las más largas en la historia", ha apuntado el diputado del PSOE, asegurando que en las capitales y las cabeceras comarcales llegan hasta "tres o cuatro semanas" o que la reorganización sanitaria en Zaragoza "es un caos".

A ello ha sumado "la falta de tono institucional del consejero", que se muestra "incapaz de ser anfitrión", tras el plantón de todos los representantes autonómicos del PP en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el pasado viernes en la capital aragonesa.

El portavoz de Sanidad del PSOE ha insistido en que "con el presupuesto más alto, tenemos el peor deterioro de la sanidad pública" y ha reclamado "un cambio de rumbo total" y el cese del consejero ante la "política errática, el recorte y la privatización".

NUEVO RECORTE EN HUESCA

Por otro lado, ha advertido de un recorte previsto de seis sanitarios --tres enfermeras y tres técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE)-- en el Servicio de Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca.

El representante socialista ha considerado que el Ejecutivo de Jorge Azcón "recorta en la sanidad pública para primar a la privada, algo que resulta más lamentable con el presupuesto más alto de la historia", cyuando "Aragón ha perdido más calidad asistencial que nunca en menos tiempo".

Iván Carpi ha señalado que "los recortes se producen en todas las plantillas cada semana", citando la pérdida de una enfermera en la plantilla del Centro de Salud Fidel Pagés y de otra en el Pirineos, ambos en la capital altoaragonesa; las pérdidas de enfermeras en el Hospital de Barbastro o en el centro de salud de Aínsa; o la amortización de plazas en el medio rural.

En el caso del Hospital de Huesca, ha indicado que la plantilla de enfermería del Servicio de Urgencias pasaría ahora de 28 a 25 enfermeras y la de TCAEs, de 22 a 19, lo que se haría efectivo el 15 de enero.

Carpi ha apuntado también que la ampliación de las Urgencias llevada a cabo por el anterior gobierno socialista conllevó la contratación de siete binomios de enfermera y TCAE, y que tres de ellos serán trasladados ahora a otras plantas "en lugar de crear las plazas necesarias".

El diputado del PSOE ha añadido que el personal del centro hospitalario oscense está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas contra este recorte.

En el periodo de enero a agosto de 2024, se atendieron en este Servicio de Urgencias a un total de 26.813 pacientes y en esos mismos meses de 2025 fueron 28.829, un aumento de 2.016 respecto al anterior, "por lo que la medida carece de justificación y por tanto lo único que persigue es seguir recortando en la sanidad pública", ha concluido.