El PSOE exige a Chueca retirar una moción "xenófoba y racista" de VOX que atenta contra los derechos humanos

ZARAGOZA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido hoy a la alcaldesa de la ciudad y presidenta del Pleno municipal, Natalia Chueca, que retire de forma urgente una moción de VOX "xenófoba, racista, sin humanidad e incluso ilegal" que "atenta" contra los derechos humanos, al reclamar que se priorice a los españoles en el acceso a las ayudas.

Ranera ha explicado que esta iniciativa de la "ultraderecha vulnera y contraviene" tanto la Constitución Española, como la Ley de Servicios Sociales de Aragón (artículo 4) y la propia Ley de Extranjería (artículo 14), entre otras. Además, ha asegurado que "viola" la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La portavoz socialista ha considerado que "no todo vale en política para mantener un sillón" por lo que ha reclamado a la alcaldesa, como presidenta del Pleno, que retire esta moción en el caso de que VOX no lo haga previamente.

"Si VOX no tiene la humanidad de retirar una iniciativa que atenta contra los derechos humanos, lo tiene que hacer nuestra alcaldesa. Porque no se puede echar a los brazos de VOX cuando estamos hablando de la dignidad humana de personas que han huido de sus países. Por eso, hacemos un llamamiento a Chueca y a ese PP democrático y europeo para que VOX no cuente con su complicidad", ha explicado.

Finalmente, ha incidido en que la alcaldesa de Zaragoza "debe garantizar la legalidad y esta moción puede ser ilegal". "VOX habla de legalidad cuando son ellos los que pueden ser ilegales con esta iniciativa anticonstitucional que atenta contra la dignidad humana", ha opinado.