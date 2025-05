El PSOE exige disculpas al PP por intentar reprobar al exalcalde de Magallón tras archivarse el caso

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PP no ha conseguido reprobar al exalcalde de Magallón, el socialista, Víctor Manuel Chueca, al sólo recabar el apoyo de Vox en un pleno extraordinario celebrado este martes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) por orden del Tribunal Supremo (TS), mientras que el PSOE ha acusado a los 'populares' de "embarrar" la institución y les ha exigido que pidan disculpas por el "linchamiento" al exprimer edil, dado que la Fiscalía archivó la causa contra él.

El Grupo Popular en la DPZ solicitó la celebración de un plan extraordinario en diciembre de 2023 para reprobar al exalcalde socialista, quien también ejerció como diputado provincial en el mandato anterior, tras conocer que se habían hallado "imágenes y vídeos con contenido sexual implícito, además de imágenes presuntamente realizadas al descuido de empleados municipales y vecinas del pueblo". La Fiscalía archivó las diligencias en mayo del año pasado.

El secretario general de la institución rechazó la celebración de la sesión plenaria, aduciendo que era un asunto "al margen de cuestiones de interés para la provincia y fuera del ámbito de competencias de la Diputación" y porque podría afectar "al derecho fundamental de presunción de inocencia", lo que acabó en los tribunales, hasta que el Supremo dictaminó que se debía convocar.

EL PP DICE QUE HAY HECHOS "PROBADOS"

El portavoz adjunto del PP en la DPZ, Pablo Blanquet, ha manifestado que "no es de recibo" que el PSOE utilice la institución para conculcar su derecho a la participación política y ha recordado que los tribunales han condenado en costas a la institución, por lo que esta judicialización costará dinero a los zaragozanos.

Pese a que la Fiscalía archivó la denuncia contra el exalcalde magallonero, el diputado 'popular' ha insistido en que existen otros hechos "probados y juzgados", como un supuesto acoso a una vecina de la localidad de Fuendejalón o que entregó tres móviles de propiedad municipal y un ordenador portátil "chafados y destrozados". "Todos estos son hechos probados y suficientes para que simplemente uno de ellos impidiese al Partido Socialista seguir eligiendo a esta alcalde como candidato bajo sus siglas en el año 2023", ha recalcado.

A ello ha sumado que este caso "no es historia pasada" porque Chueca "sigue siendo concejal del PSOE" en la localidad, por lo que ha preguntado si la líder del Partido Socialista en Aragón, Pilar Alegría, va a decir algo al respecto.

Por último, Blanquet ha subrayado que "Magallón merece mucho más" y ha alabado la labor que está realizando el alcalde actual, Esteban Lagota, de la formación local Aire Nuevo Magallón, que está trabajando "de forma magnífica" por recuperar el orgullo de sus vecinos.

UTILIZACIÓN "GROSERA" DE LA INSTITUCIÓN

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha recordado al PP que ellos también fueron condenados en costas al recurrir la convocatoria de un pleno para aprobar los presupuestos de la institución y ha afirmado que los ve "muy nerviosos" con Pilar Alegría, lo que cree que es porque "en 2027, Azcón va a ir a la oposición".

Sánchez Quero ha acusado a los 'populares' de utilizar la institución provincial "de una forma muy grosera" y con fines partidistas para hacer "ruido mediático".

En este sentido, les ha recordado casos de alcaldes y concejales condenados de su formación, como los de Manchones, donde se presentaron a las elecciones "sólo con candidatos condenados"; el exalcalde de Aguilón, condenado por tirarle una botella a un vecino; o el alcalde y dos concejales de Cosuenda, condenados por coacciones a un vecino en un pleno municipal. Tras estos casos, ha añadido que cargos del PP recibieron condenas de hasta 51 años por la trama Gürtel.

Previamente, el portavoz socialista en la DPZ, Francisco Compés, ha expresado su "tristeza" y "desilusión" por esta iniciativa, y ha comparado la "altura de miras" y el "respeto al rival político" de Alegría con la actitud de Azcón, que se dedica a "embarrar".

A su juicio, que la Fiscalía haya archivado el caso contra el exalcalde de Magallón al no apreciar delito es suficiente para que el PP pida perdón "por sus injurias y sus calumnias", ya que han demostrado que "no tienen valores humanitarios ni morales".

Además, ha reivindicado la "magnífica gestión" de su compañero de filas. "Para décadas encuentran otro alcalde como Víctor Chueca en Magallón", ha sentenciado, antes de instar a los 'populares' a que se preocupen por lo que hacía el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante el día de la dana.

RESTO DE GRUPOS

En las intervenciones del resto de grupos políticos, el diputado de Vox, Carlos Rodrigo, aunque ha votado a favor de la moción, ha criticado al PP por mantenerla al entender que "ha perdido vigencia" y "utilidad política", entre otras razones por el archivo de la causa, y ha instado a presentar iniciativas en torno a las prioridades de los vecinos de la provincia, como la inseguridad, la educación, la sanidad, el transporte, la despoblación o la presión fiscal.

Desde En Común-IU, Nerea Marín ha rechazado convertir la institución "en un barrizal" o "un juzgado" y, aunque ha rehusado defender al exalcalde de Magallón, ha dicho que no va a permitir "lecciones moralistas" de un partido condenado como partícipe a título lucrativo en un caso de corrupción.

El diputado de CHA, José Manuel Latorre, ha insistido en que no están "para juzgar a nadie", porque "para eso ya están los tribunales", por lo que ha votado en contra. No obstante, ha sostenido que Chueca debería haber dimitido de sus cargos con anterioridad y no presentarse a las elecciones y ha expresado su apoyo al pueblo de Magallón y a su actual alcalde.

LADRERO (PSOE) EXIGE DISCULPAS AL PP

Tras la sesión plenaria, la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, en calidad de secretaria general del PSOE Zaragoza, ha manifestado que la moción del PP "ni tenía sentido hace un año ni lo sigue teniendo ahora". "Estamos para ayudar a los vecinos y a los diferentes ayuntamientos de la provincia", ha apuntado, remarcando que este caso escapa a las atribuciones de la institución.

Ha contrapuesto su actuación con la del PP, que "se toma muy poco en serio la institución provincial". "A diferencia de ellos, nosotros no vamos a plantear ningún pleno extraordinario para hablar del Ayuntamiento de Manchones, para hablar del Ayuntamiento de Monterde, que están todos los ciudadanos en pie de guerra contra el alcalde", ha defendido Ladrero, quien ha reivindicado que "esta institución, que tiene casi 200 años, se merece mucho más" y no la "doble vara de medir del Partido Popular".

Asimismo, la dirigente socialista ha recordado que las causas contra el exalcalde de Magallón ya han sido archivadas y "no tienen más recorrido".

"Yo pensaba que hoy el Partido Popular iba a pedir disculpas por el daño moral, por el linchamiento, por el ataque y el odio crispado hacia el exalcalde de Magallón y no ha sido así. El Partido Popular se ha dedicado todavía a criticar, a lanzar bulos", ha lamentado Ladrero, quien ha recordado que "estamos hablando de dignidad humanitaria, de personas".

"Esperemos que esta grave irresponsabilidad se pare ya y reconozcan cuando se equivocan y, por tanto, pidan disculpas a aquellos que han linchado y, sobre todo, han mermado el honor, que hasta ahora es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Exijo al Partido Popular que pida disculpas al exalcalde de Magallón", ha agregado.

En cuanto a la situación actual de Chueca, ha indicado que fue suspendido de militancia en su momento e "inmediatamente readmitido" en el Partido Socialista con el archivo de la causa, por lo que ahora "es un afiliado más y, si es candidato a la alcaldía, lo apoyaremos como cualquier candidato en la provincia de Zaragoza".