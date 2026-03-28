El PSOE insta a Azcón a cubrir urgentemente la falta de pediatra en el Centro de Salud de Sariñena (Huesca)

La diputada del PSOE Lorena Canales en el centro de salud de Sariñena. - PSOE

SARIÑENA (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

La diputada socialista en las Cortes de Aragón, Lorena Canales, exige al Gobierno de Aragón que soluciones cuanto antes la falta de pediatra en el Centro de Salud de Sariñena, que lleva un mes sin esta especialidad.

"Este centro de salud atiende a una población de 7.000 personas, de los cuales un millar aproximadamente son niñas y niños que ahore están sin pediatra y que para ser atendidos han de desplazarse 50 kilómetros a Huesca o 80 kilómetros a Zaragoza", ha criticado Canales.

"La solución que da el gobierno de Aragón es que nos mandarán un pediatra tres días a la semana, dos horas al día y nunca será el mismo pediatra", ha dicho.

"Nos parece una broma de muy mal gusto; No somos ciudadanos de segunda, como nos trata Azcón", ha dicho. Y ha recordado que además de ser un derecho la sanidad pública universal para todos, hay también familias con niñas o niños que por las patologías que tienen necesitan de un cuidado continuo.

"Al presidente en funciones se le llena la boca de agua hablando de despoblación pero luego no atiende las necesidades y reivindicaciones que le hacemos llegar desde el medio rural", ha dicho.

Y ha recordado que las asociaciones, colectivos y entidades de Monegros ya han reiterado al gobierno de Azcón esta necesidad sin que hasta el momento hayan tenido respuesta alguna.