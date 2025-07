PSOE lamenta que 2.300 familias siguen sin cobrar el cheque familia por la "ineficiente gestión" de Chueca

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Guillermo Ortiz ha lamentado que 2.300 familias zaragozanas "siguen, a estas alturas, sin cobrar el cheque familia por la "ineficiente y falta de compromiso" de la alcaldesa Natalia Chueca.

Ortiz ha criticado este jueves, en el transcurso de una rueda de prensa, que incluso el Gobierno Chueca ha vuelto a incumplir la prórroga de un mes que se impuso, el pasado 5 de junio, para resolver el cheque familia, tras otros cinco meses de retraso según el plazo de resolución de la convocatoria.

"Los socialistas denunciamos que no se estaba pagando el cheque familia y nos engañaron con tal de ganar tiempo, diciéndonos que el cheque familia estaría resuelto entre finales de junio y mediados de julio. Así, tras haberles dejado un mes y pico de margen, y 5 meses después, Natalia Chueca sigue debiendo hasta 1.000 euros a más de 2.300 familias", ha asegurado.

Una demanda de esta ayuda que, además, se ha visto considerablemente más solicitada y para la que, sin embargo, no se ha reforzado el equipo tramitador. "Tampoco se ha dado ahora ninguna explicación en el Patronato de Educación y Bibliotecas por parte del gerente ni de la concejala delegada de Educación, un muestra más de la falta de empatía de este Gobierno municipal con las familias", ha dicho Ortiz.

Para el concejal socialista, "este retraso es cuanto menos chocante, ya que cuando se trata de reembolsarse el dinero de los microcréditos a los autónomos, de subir los recibos del agua, Natalia Chueca se da más prisa. No se retrasa ni un minuto y todo cuando hay 35 por ciento de familias que les cuesta llegar a fin de mes y un 18% que no llegan". Se ha quejado de que el PP "eche balones fuera" para no reconocer su "ineficacia en la gestión" poniendo el foco en los funcionarios que tramitan estas ayudas, "cuando realmente son ellos la solución".

El edil ha argumentado que "ante está desigualdad de trato" por parte del equipo de Natalia Chueca hacia las familias, "la ineficacia de su gestión, la huida hacia delante y las mentiras en los plazos y la falta de previsión de demanda de ayudas", y ha exigido a la alcaldesa que "tome medidas contundentes". Ortiz ha finalizado diciendo que "nos vamos a verano y más de 2.300 familias tienen 1.000 euros menos en sus bolsillos para cubrir sus necesidades básicas, y el coste de la educación de sus hijos".