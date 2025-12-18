El PSOE pide a Chueca que destine los 13 millones de remanente para ayudas a la rehabilitación de vivienda

Archivo - Zaragoza.- El PSOE critica que la política fiscal del Ayuntamiento no impulsa bonificaciones para la mayoría - PSOE - Archivo

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, ha solicitado destinar 13 millones del remanente de este año a ayudas a la rehabilitación de vivienda y no a amortizar deuda, como pretende el Gobierno de Natalia Chueca. La socialista ha recordado que el Gobierno de España ha permitido, por Real Decreto, gastar los ahorros de los Consistorios en inversiones financieramente sostenibles, para "mejorar la ciudad" y como serían estas subvenciones.

Aparicio ha instado a la retirada del expediente de la modificación de crédito sobre el remanente de 2024 en la Comisión de Hacienda, celebrada este jueves al argumentar que cuando acabó el plazo para que los grupos municipales presentaran votos particulares, "todavía no estaba aprobado el Real Decreto, una ley que nos permite emplear el remanente en inversiones financieramente sostenibles".

En la actualidad, la situación es "bien distinta" y no se puede perder esta oportunidad, ha insistido, al tiempo que ha pedido a la consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, que retire esta modificación de crédito y vuelva a traer una "bien distinta".

De hecho, le ha propuesto que esos 13 millones del remanente se dedique desde Zaragoza Vivienda a ayudas para la rehabilitación al observar que "hay cola" de expedientes solicitados para resolver estas ayudas a la espera de que haya crédito. "Hay gente pendiente de estas ayudas de rehabilitación, para colocar un ascensor o cambiar las ventanas", ha asegurado.

Aparicio ha recriminado al Gobierno de la ciudad que sea "el espíritu de la contradicción", ya que la alcaldesa, Natalia Chueca, ha reivindicado "cientos de veces" que el Gobierno de España permita a los ayuntamientos gastar el remanente en mejorar la ciudad y "ahora nos vienen con esto".

"Cuando no podemos, dicen que no podemos y cuando sí, también mal. Demuestren que de verdad están pensando en el interés general de esta ciudad y haga hoy un gesto de valentía política y de responsabilidad y retire este expediente", ha animado.

EL PRESUPUESTO

Esta modificación de créditos no es la única que se ha debatido en la Comisión de Hacienda, ya que también se ha aprobado una modificación de créditos en la modalidad de crédito extraordinario de carácter plurianual, por importe de 1.000 euros, y en la creación de un programa plurianual, por importe de 4.501.000 euros para las obras del entorno de La Romareda.

Aunque ha reconocido que estas obras, con La Romareda en marcha, hay que acometerlas, ha destacado que no había necesidad de aprobar un 18 de diciembre este expediente "si no fuera por la situación generada tras la convocatoria de elecciones por Azcón para el 8 de febrero y los socios que tienen", que "son el doctor Jekyll en el Ayuntamiento de Zaragoza y Mister Hyde en el Gobierno de Aragón, que es bastante posible que sea la parte que tome las decisiones".

"Y si eso ocurre, los Presupuestos del Ayuntamiento van a ir con mucho más retraso del habitual, porque podrán pasar dos cosas", ha señalado.

Lo primero es que se esperen hasta el 9 de febrero para iniciar el proceso de aprobación de los presupuestos y que no se aprueben hasta mayo; y la segunda es que Chueca presente en solitario sus presupuestos, "Vox se ponga flamenco, no se los apruebe y acaben teniendo que ir a una cuestión de confianza", ha aventurado.

Mientras tanto, las obras del entorno de La Romareda tienen que licitarse antes, "porque si no, en 2027 no estarán terminadas", ha alertado Aparicio para comentar que "esta es la razón" por la que el Gobierno de la ciudad trae un crédito extraordinario plurianual, para contratar de manera anticipada, un 18 de diciembre.