El PSOE pide al Gobierno de Aragón que Biescas (Huesca) sea declarado como municipio de zona tensionada

La alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal - PSOE ALTO ARAGÓN

La medida pretende facilitar a los vecinos el acceso a ayudas para vivienda accesible

BIESCAS (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS) El grupo socialista en el Ayuntamiento de Biescas (Huesca) apuesta por que este municipio sea declarado como zona tensionada para que tanto el ayuntamiento como los vecinos tengan prioridad para acceder a ayudas estatales y autonómicas en materia de vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social.

La alcaldesa socialista de Biescas, Lorena Cajal, ha argumentado la importancia de pedir al Gobierno de Aragón "que inicie de forma manera urgente los trámites necesarios para declarar el municipio de Biescas como zona de mercado residencial tensionado".

Los socialistas solicitan "al Gobierno de Aragón la elaboración de un estudio específico sobre la evolución de los precios de alquiler y compraventa, disponibilidad de vivienda habitual y efectos de la presión turística en el municipio".

Así lo han planteado en esta iniciativa que se llevará al pleno del próximo miércoles 3 de junio con la previsión de que se aprueba para buscar soluciones que alivien las dificultades que los vecinos y vecinas de Biescas, al igual que otros municipios del Pirineo aragonés, tienen en el acceso a su vivienda habitual.

"La creciente presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico o de segunda residencia, la escasez de vivienda habitual disponible y el incremento sostenido de los precios del alquiler y de compra dificultan mucho el acceso a una vivienda digna para vecinos, jóvenes, familias y trabajadores esenciales del municipio", dice la propuesta socialista.

Lorena Cajal apela a la responsabilidad como ayuntamiento para buscar soluciones a las necesidades de los vecinos de Biescas y en este sentido argumenta que la aprobación del Plan Estatal de Vivienda abre una importante posibilidad para que los municipios que sean zonas de mercado residencial tensionado "tengan incentivos económicos superiores a otros que no lo son".

"Pido al gobierno aragonés la misma responsabilidad que tenemos los ayuntamientos: escuchar a los ciudadanos y en este caso inicie de manera urgente los trámites para que Biescas pueda ser declarado como tal", ha dicho Cajal.

ARGUMENTOS PARA LA DECLARACIÓN

En el caso de Biescas concurren numerosos indicadores que justifican la necesidad de dicha declaración: el incremento continuado del precio de compra y alquiler de vivienda; escasa oferta de alquiler de larga duración; elevado peso de las segundas residencias y viviendas turísticas; dificultades de acceso a vivienda para jóvenes y trabajadores; riesgo de pérdida de población residente estable o impacto negativo sobre la cohesión social y la actividad económica local.

Lorena Cajal explica que la declaración de Biescas como municipio tensionado es clave para facilitar la llegada de mayores ayudas públicas, favorecer la promoción de vivienda asequible y mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda para residentes permanentes.