El PSOE pide a Gobierno de Aragón medidas extraordinarias frente a la siniestralidad laboral tras un agosto "negro"

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en las Cortes de Aragón ha reclamado este lunes al Gobierno de Aragón que apruebe un paquete de medidas extraordinarias y pactadas para hacer frente a la siniestralidad laboral tras un mes de agosto que califica como "negro".

El portavoz socialista en la Comisión Institucional, Darío Villagrasa, ha avanzado que este será uno de los temas principales del próximo pleno del jueves, en el que comparecerá la vicepresidenta para explicar las acciones que va a llevar a cabo.

Villagrasa ha avanzado que presentará una batería de medidas que espera pactar con todos para reducir la siniestralidad laboral en Aragón tras un mes de agosto negro con diez accidentes mortales. Aragón lleva ya un total de 27 accidentes laborales mortales en lo que va de año, "una cifra muy preocupante que hace necesario el impulso de medidas urgentes".

El parlamentario ha señalado que es evidente que "la precariedad laboral es un gran riesgo y hay que apostar por la cultura de la prevención con todos los medios al alcance porque los actuales se están demostrando insuficientes".

LABOR CONJUNTA "DE TODOS"

Villagrasa ha indicado que se debe impulsar la inversión en materia de formación, sensibilización y cultura preventiva en todos los sectores.

En este sentido, ha advertido de la necesidad de intensificar las actuaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral, "es necesario sumar esfuerzos y trabajar todos a una, Gobierno de Aragón, sindicatos, empresas, trabajadores, instituciones y partidos con un objetivo claro: proteger la vida en el trabajo", ha señalado.

Por ello, plantea la necesidad de incrementar los inspectores, reforzar el Instituto Aragonés de Seguridad Laboral, con más medios, reforzar las campañas informativas y adaptar la ley a las nuevas realidades laborales y a los nuevos riegos en el trabajo.

Villagrasa ha indicado que el Consejo de Seguridad y Salud Laboral tiene previsto reunirse en Aragón este próximo 12 de septiembre para abordar el problema de la siniestralidad laboral en las pymes.

Asimismo, los sindicatos tienen previsto una gran concentración conjunta en Madrid el próximo 16 de octubre para visibilizar el problema de la seguridad laboral y avanzar hacia trabajos libres de riesgos y seguros.

El parlamentario ha indicado que tanto la cifra de 27 accidentes mortales en Aragón "nos debe obligar a una reflexión y a adoptar medidas pactadas".