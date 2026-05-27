El PSOE presentará enmiendas a la "deriva reaccionaria" de la Ordenanza Cívica para hacer un texto presentable

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha anunciado que presentará enmiendas a la "deriva reaccionaria" del proyecto de Ordenanza Cívica presentada por el Gobierno de la ciudad para hacer un texto "presentable".

Royo ha avanzado que el PSOE elaborará dos tipos de enmiendas. Unas tratarán de que conductas, que coinciden con el Gobierno de la ciudad, "tienen que ser objeto de sanción" como las pintadas, pero que tengan un tratamiento distinto en función de la gravedad porque no es lo mismo un equipamiento municipal que en un edificio protegido y en el texto no se discrimina.

"Es evidente que no tendrá la misma gravedad hacer una pintada en un pabellón deportivo municipal que en La Lonja, el Palacio Fuenclara o La Aljafería. Evidentemente, no tiene el mismo nivel de gravedad", ha diferenciado.

Otra línea de las enmiendas versará sobre el ruido porque se sanciona sin diferencia la hora en el que se produce y no se recoge "en ningún momento" el derecho al descanso de los vecinos.

"No es lo mismo poner un petardo, cantar o gritar a las doce de la mañana que a las tres de la mañana. Evidentemente no puede tener el mismo tratamiento", ha considerado.

El otro bloque de enmiendas del PSOE planteará situaciones que "no pueden ser objeto de persecución", entre las que ha citado el sinhogarismo por las personas sin hogar que pernoctan en parques o en la calle aunque la sanción se quede en leve. Otro ejemplo que ha citado es la exhibición en despedidas de solteros de objetos de tipo sexual, que forman parte de la libertad individual de los ciudadanos, y pedirán que desaparezcan de la ordenanza.

Además, en el texto solo se alude a las despedidas de soltero, cuando ese tipo de exhibición de objetos podría realizarse en un cumpleaños y la Policía Local tendría que preguntar qué tipo de celebración se lleva a cabo por quien podría estar cometiendo la infracción, ha explicado para alertar de que puede generar "arbitrariedad".

NECESARIA, PERO NO ASÍ

"Vamos a ver si a través de las enmiendas somos capaces de conformar un texto presentable", ha confiado Horacio Royo para apuntar que también presentarán enmiendas sobre el rigor de la técnica jurídica porque "hay cosas que son más de carácter técnico pero que ruborizarían a algún estudiante de derecho".

En rueda de prensa, Royo ha coincidido con el Gobierno de la ciudad en que es "necesaria" una ordenanza cívica en Zaragoza porque es necesario regular la convivencia, tratar de facilitar una convivencia pacífica del espacio público garantizando los derechos de la ciudadanía a descansar, a disfrutar de ese espacio público, de ese patrimonio cultural, pero "no se pueden hacer las cosas de esta manera".

Al respecto, ha calificado el texto de la Ordenanza Cívica de "ejercicio de chapucería desde el punto de vista técnico y jurídico, de imposición moral que confirma que Chueca está cuesta abajo en su deriva reaccionaria y ayusista".

Según Royo, la alcaldesa "se ha instalado definitivamente en el populismo, en el populismo punitivo, en el populismo demagógico y reaccionario y está generando un espacio cada día más en esta ciudad de arbitrariedad, de inseguridad jurídica y en definitiva de falta de libertad, de persecución de las libertades".