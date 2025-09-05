El PSOE propone dedicar una calle en Zaragoza al expresidente del Gobierno de Aragón Javier Lambán

Archivo - El expresidente de Aragón Javier Lambán durante el acto de entrega de su retrato, en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, a 10 de julio de 2025, en Zaragoza - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha presentado este viernes la propuesta para que una de las calles de Zaragoza lleve el nombre del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto a consecuencia del cáncer de colon que padecía desde 2021.

"Es importante que la capital de Aragón recoja el nombre de quien fuera presidente de los aragoneses y deseamos que todos los grupos políticos del ayuntamiento de Zaragoza respalden lo más pronto posible esta iniciativa", ha dicho Alegría, quien en el inicio del curso político aragonés ha recordado la figura y legado de Javier Lambán.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, trasladará esta petición a la alcaldesa, Natalia Chueca, en la ronda de contactos que mantendrá el próximo martes con motivo del inicio del curso político.

"Javier Lambán fue un presidente para todo Aragón, que defendió a los aragoneses y, por lo tanto, a los zaragozanos. Que defendió el servicio público, que tuvo pasión por el servicio público", ha señalado.

Por ello, ha incidido, "creemos que Zaragoza le tiene que reconocer y agradecer todos los servicios que hizo para mejorar la vida de los ciudadanos". "Y el nombre de una calle es algo permanente para la historia de la ciudad. Por lo que creemos que es importante que la alcaldesa de Zaragoza acepte esta petición", ha apuntado.

REUNIÓN CON CHUECA

En la reunión que mantendrá este martes con la alcaldesa, Ranera abordará aspectos relacionados con la movilidad para trasladarle su opinión sobre el ajuste de operaciones de Ryanair y otros aspectos. "Chueca debería dejar de hacer partidismo con el Ayuntamiento de Zaragoza para atacar al Gobierno de España y deje de generar alerta con la situación aeroportuaria. Chueca no puede dar lecciones de Movilidad, cuando fue la consejera con la mayor huelga del bus de esta ciudad".

Asimismo, pedirá a Chueca la celebración de un pleno extraordinario sobre Juventud el próximo miércoles, a partir de las 16.45 horas, tras el cierre de las 7 Casas de Juventud.

Otra propuesta es la convocatoria de una Junta de portavoces extraordinaria el próximo lunes, a las 10.30 horas, a petición del PSOE, ante la "falta de información y oscurantismo" sobre el estadio de fútbol La Nueva Romareda y el campo modular.