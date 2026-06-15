El PSOE rechaza la operación 'Living Romareda' por centrarse en viviendas de "lujo"

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ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha criticado este lunes en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza que la operación urbanística denominada 'Living Romareda' --para levantar más de 200 vivienda, de las que 70 serán de alquiler-- en el solar del Convento de Jerusalén "no responde al interés general y solo se centra en viviendas de lujo".

Para Cihuelo, el modelo de ciudad que está impulsando el Gobierno del PP está orientado cada vez más a la construcción de viviendas de "lujo" y a "atraer fondos de inversión, en lugar de responder a las necesidades reales de la ciudadanía", ha comparado.

En una comparecencia sobre la operación urbanística del antiguo Convento de Jerusalén, la socialista ha cuestionado que el interés general alegado por el Gobierno del PP quede suficientemente acreditado. Cihuelo ha recordado que el propio consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha reconocido que "no están garantizados los 100 millones de inversión, que no están garantizados los 22 millones de los que ha hablado de retorno y que no está garantizado en ningún caso el número de viviendas".

"Sí que está garantizado que son de lujo y exclusivas", ha afirmado la concejal socialista, quien ha rechazado que este tipo de promociones puedan justificarse apelando a las necesidades de jóvenes, familias o profesionales sanitarios.

"Si la memoria hace expresa invocación de los jóvenes que se quieren independizar, de las familias que no pueden comprar una vivienda y de los profesionales sanitarios que están en formación, no podemos hablar de que un proyecto que es de lujo exclusivo y de acceso para muy pocos responda al interés general", ha considerado.

VISIÓN GLOBAL

Para Ros Cihuelo, la operación es "representativa" del urbanismo que se hace en la ciudad". Un urbanismo que, en su opinión, "ha renunciado a planificar Zaragoza desde una visión global y equilibrada".

"Lo primero que debe hacer el urbanismo serio es diseñar la ciudad. Cuando está diseñada la ciudad, todas las propuestas tienen que encajar en esa visión de ciudad", ha indicado. Una visión que, según ha explicado, "debe garantizar equipamientos, movilidad, comercio de proximidad, zonas verdes y calidad de vida para los vecinos".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno de la ciudad "no aplique" el mismo criterio de urgencia e interés general a proyectos que sí tendrían un claro impacto positivo para la ciudadanía, como la recuperación integral de la Ribera Norte del Canal de San José, la promoción de vivienda pública o la mejora de equipamientos y conexiones urbanas en distintos barrios, ha sugerido.

La concejal socialista ha alertado de que los datos del propio mercado inmobiliario evidencian la deriva que está tomando Zaragoza. "Los medios de comunicación vienen hoy diciendo que en Zaragoza solo se está construyendo para las rentas altas. El boom de la vivienda 'premium' atrae a los inversores en Zaragoza. Zaragoza se ha convertido en un caramelo para los fondos de inversión. Esto es realmente el modelo de ciudad en el que nos estamos moviendo", ha afirmado.

En este sentido, Cihuelo ha lamentado de que detrás de muchas de estas promociones no se encuentran familias que buscan una vivienda habitual. Citando informaciones del propio sector inmobiliario, ha recordado que "cuando se habla de que una nueva promoción de lujo ha vendido todos sus pisos antes de su construcción, no lo compran los particulares detrás; hay carteras y sociedades que los compran".

PARA LA GENTE

La edil socialista ha defendido la necesidad de la colaboración público-privada y de la inversión privada para construir vivienda, pero se ha preguntado quién está defendiendo los intereses de la mayoría social de Zaragoza.

Tras argumentar que los promotores "defienden sus intereses" ha trasladado la pregunta es quién está defendiendo los intereses de los zaragozanos, quién está defendiendo los intereses de esa "inmensa mayoría que ya no puede acceder a una vivienda en propiedad", ha subrayado.

Ros Cihuelo ha advertido de que las consecuencias que este modelo puede tener sobre la cohesión social y territorial de Zaragoza. "El urbanismo no está para hacer propaganda, el urbanismo no está para hacer caja; el urbanismo está para construir ciudad", ha incidido.

"Expediente a expediente no se gestiona una ciudad. El resultado es una expulsión de los zaragozanos de determinados barrios y de determinadas zonas. A quienes no pueden pagar una vivienda de 400.000 o 500.000 euros se les está diciendo dónde tienen que ir a vivir, sin asegurarles equipamientos, movilidad, ni servicios públicos", ha expuesto la socialista.

Ante esta situación, ha reiterado que desde el grupo municipal socialista seguirán defendiendo un modelo de ciudad equilibrado, con vivienda asequible, servicios públicos de calidad y un urbanismo pensado para el interés general.