El PSOE reclama un análisis del mercado residencial en Benasque (Huesca) para pedir la declaración de zona tensionada

BENASQUE (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Benasque (Huesca) quiere que se analice si el mercado de la vivienda de la localidad altoaragonesa cumple con los requisitos que establece la Ley de Vivienda para promover la declaración de zona tensionada.

Para ello, los socialistas han presentado una propuesta para su debate en el próximo pleno municipal en el que plantea al consistorio la contratación de un estudio técnico detallado que ofrezca "una visión real y objetiva de la situación de la vivienda en Benasque, Cerler y Anciles".

El portavoz del PSOE en el consistorio, Kiko Gracia, explica que "el PSOE vuelve a tomar la iniciativa ante la falta de interés del gobierno municipal, que no ha cumplido ninguno de los acuerdos plenarios relativos a la vivienda, todos presentados por nuestro grupo".

"El equipo de gobierno no puede seguir mirando para otro lado. Muchos ayuntamientos de la provincia han empezado a tomar medidas ante el desorbitado crecimiento de los precios de alquiler y venta de viviendas en las zonas con más presión turística y de segundas residencias y nuestro ayuntamiento no hace nada", reprocha el socialista, quien recuerda que su grupo ya ha planteado varias iniciativas, algunas de las cuales han sido aprobadas por PP y PAR "para no quedar mal con los vecinos y, luego, las guardan en un cajón a la espera de que nos olvidemos", critica.

Pero, advierte, "No va a ser así, vamos a seguir proponiendo y exigiendo que se cumpla lo que ellos también aprobaron".

"Queremos que el equipo de gobierno deje de tirar a la basura todos los acuerdos y empiece a actuar. No haber ejecutado ninguna medida para aliviar la dificultad que existe para acceder a una vivienda ha agravado la situación, que ha llegado hasta el extremo de vecinos viviendo en caravanas por no poder pagar el alquiler de una casa", lamenta Gracia.

La declaración de zona tensionada es una figura que recoge la Ley de Vivienda estatal por la que se permite a las comunidades autónomas identificar áreas donde el acceso a la vivienda es especialmente difícil por el elevado coste del alquiler o la hipoteca en relación con los ingresos de los residentes.

Para poder declararla debe cumplirse que la carga media del alquiler o la hipoteca, sumando gastos y suministros básicos, supere el 305 de los ingresos medios de los hogares de esa zona o bien que el precio de compraq o alquiler de la vivienda haya crecido en los últimos cinco años al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC autonómico.

La declaración aspira a corregir los desequilibrios y mejorar el acceso a la vivienda y tiene una validez de tres años, prorrogable cada año si persisten las circunstancias.