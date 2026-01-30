El PSOE reitera su apuesta por los valores y el diálogo frente a la crispación y los discursos del odio

Candidatos del PSOE por Teruel han participado en elos actos del Día de la Paz. - PSOE

ALCORISA (TERUEL), 30 (EUROPA PRESS)

El Día Internacional de la Paz se ha celebrado en la comunidad educativa de Alcorisa, donde los candidatos socialistas a las Cortes de Aragón Rafael Guía y María Ariño han reivindicado al PSOE como el partido del "diálogo, del acuerdo y de la convivencia" frente a un Partido Popular "que no se entiende con nadie" y a un Vox "que crece con los discursos racistas y de odio".

El cabeza de lista en las elecciones autonómicas del 8 de febrero y secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha dicho que el acto de Alcorisa, una referencia para toda la provincia, es "un ejemplo de respeto a las distintas culturas y a los derechos humanos". En este sentido, ha defendido una educación que no olvide los valores y ha destacado que el programa electoral contempla una "educación para la ciudadanía global" que promueva "valores de paz, justicia social o diversidad".

"Desde el Gobierno de Aragón apoyaremos a instituciones, proyectos y programas comprometidos con la cultura de la paz y los derechos humanos", ha explicado Guía lamentando que los partidos de derechas, especialmente Vox, "se muestren serviles con dirigentes que desprecian el derecho internacional y amenazan a los más débiles".

"Frente a la crispación y el enfrentamiento continuo, nosotros representamos el diálogo o el consenso, que es lo mejor que teníamos en Aragón hasta ahora, hasta Azcón", ha continuado Rafael Guía destacando que el PP "ha demostrado que no se entiende absolutamente con nadie y es incapaz de dialogar y consensuar con el resto de las fuerzas políticas.

Además, el candidato ha señalado a Vox por "representar el discurso racista y de odio que no traslada la realidad de nuestros municipios y nuestra provincia, donde convivimos perfectamente los migrante con los que vivimos aquí".