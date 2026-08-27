El PSOE reprocha a Azcón que "renuncie a defender los intereses de los aragoneses" en la Conferencia de Infancia

La diputada autonómica del PSOE Aragón Mónica Iglesias. - PSOE.

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en las Cortes de Aragón Mónica Iglesias ha denunciado este jueves la decisión del Gobierno de Jorge Azcón de no acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, dedicada a la crisis migratoria de Ceuta, y ha advertido de que "dejar vacía la silla de Aragón supone renunciar voluntariamente a defender los intereses de los aragoneses".

En rueda de prensa, Iglesias ha señalado que "se puede discrepar profundamente del Gobierno de España, pero que esas diferencias políticas no eximen al Ejecutivo autonómico de cumplir con sus responsabilidades institucionales".

"Precisamente cuando hay diferencias es cuando más necesario resulta acudir, defender la posición de Aragón y dar la cara", ha afirmado.

La parlamentaria socialista ha considerado "especialmente significativo" que otras comunidades gobernadas por el Partido Popular sí hayan acudido a la reunión, mientras que no lo han hecho precisamente las tres comunidades autónomas en las que Vox tiene responsabilidades en materia de inmigración.

ESTRATEGIA DE VOX

A su juicio, "este hecho evidencia que detrás de la ausencia de Aragón hay una estrategia política de Vox que se está imponiendo sobre la responsabilidad institucional del Gobierno autonómico".

Por ello, Iglesias ha reclamado explicaciones directamente a Jorge Azcón. El presidente aragonés, ha considerado, debe aclarar por qué sus compañeros del Partido Popular en otras comunidades autónomas sí participan en estos órganos de coordinación mientras el Gobierno que él preside deja vacía la silla de Aragón.

"Es inaudito", ha enfatizado. La parlamentaria del PSOE ha subrayado que no acudir a esta reunión no significa plantar a Pedro Sánchez, sino "dejar sin representación a Aragón en un órgano institucional".

Cuando los miembros del Gobierno autonómico participan en este tipo de reuniones, ha recordado, no representan al PP ni a Vox, sino al conjunto de los aragoneses.

COLABORACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES

Iglesias ha puesto especial énfasis en "la necesidad de mantener la colaboración entre administraciones incluso cuando existen profundas discrepancias políticas" y ha recordado lo sucedido durante el incendio de Riglos.

"Aragón necesitó entonces la colaboración del Gobierno de España, de la Unidad Militar de Emergencias y de todos los medios disponibles para hacer frente a una situación de enorme gravedad". Esa colaboración, ha destacado, "se produjo como debe ocurrir siempre entre administraciones, con independencia del color político de cada gobierno".

"El Ejecutivo central atendió las necesidades de Aragón y puso recursos a disposición de la comunidad porque ante una emergencia la obligación institucional es colaborar".

"Imaginen por un momento que, en plena emergencia, el Gobierno central hubiera decidido no reunirse con Aragón, no atender sus peticiones o no prestar ayuda porque discrepaba políticamente del Ejecutivo de Azcón. Nos habría parecido una irresponsabilidad absoluta", ha señalado Iglesias.

La parlamentaria socialista ha defendido que "ese mismo principio de lealtad institucional debe funcionar siempre y en ambas direcciones. No se puede reclamar colaboración al Gobierno de España cuando Aragón necesita medios y, al mismo tiempo, negarse después a acudir a los órganos de coordinación porque existe una discrepancia política. Iglesias ha insistido en que Jorge Azcón no puede esconderse detrás de sus socios de Vox".

"Si comparte esta decisión, debe decirlo claramente y asumir la responsabilidad. Y si no la comparte, debe ejercer como presidente de Aragón y garantizar que su Gobierno cumpla con las obligaciones institucionales que le corresponden".

Iglesias ha lamentado que el Gobierno de Azcón lleve demasiado tiempo instalado "en una confrontación permanente" con el Gobierno de España y "convierta cualquier asunto en una batalla política contra Pedro Sánchez, incluso cuando esa estrategia perjudica la capacidad de Aragón para negociar y defender sus intereses".