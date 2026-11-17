La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera - PSOE

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha tendido la mano a la alcaldesa, Natalia Chueca, para convertir la lucha contra la pobreza infantil en una "prioridad real", con medidas concretas y financiación suficiente en los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ranera ha analizado la decisión anunciada ayer mismo por Natalia Chueca, de modificar la normativa de las ayudas de urgente necesidad --una medida que el PSOE lleva reclamando desde hace tres años--, pero le ha exigido que de un paso más y la acompañe de un incremento presupuestario y de la creación de una 'Mochila Municipal de Derechos de la Infancia', que garantice la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas de Zaragoza.

Ha alertado de la "gravedad" de los datos de pobreza infantil que reflejan los informes de Ebrópolis y del Justicia de Aragón. Según se apuntan, 43.000 menores en Aragón se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de cada cinco.

En Zaragoza, la situación es todavía más preocupante: uno de cada tres menores está en riesgo de pobreza infantil y en barrios como el Casco Histórico y Delicias la proporción podría alcanzar a uno de cada dos niños y niñas. "Estos datos son absolutamente alarmantes e inadmisibles y Natalia Chueca no puede dar la espalda a esta realidad dramática", ha subrayado.

Ranera ha reclamado a la alcaldesa que "esté a la altura" de la gravedad de esta situación y que aproveche la negociación presupuestaria para demostrar que su compromiso con la infancia va más allá de los anuncios como el de ayer, en plena campaña electoral.

DATOS

La portavoz socialista ha recordado que las administraciones responsables de combatir esta realidad son el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, ambas con competencias para actuar y garantizar que ningún menor vea condicionadas sus oportunidades por la situación económica de su familia.

"Estos datos no cuadran absolutamente nada con los mayores presupuestos de la historia de Zaragoza. Por eso, le reclamamos a Natalia Chueca que ponga en marcha medidas urgentes para paliar esta situación", ha afirmado.

"Es una buena noticia que, por fin, la alcaldesa haya anunciado esta modificación de la normativa de las ayudas de urgente necesidad", ha precisado. Sin embargo, ha cuestionado que el anuncio de Chueca llegue después de tres años de reivindicaciones socialistas y en un contexto electoral.

"Nos hace pensar que está basado más en una medida absolutamente oportunista y electoralista que en una verdadera voluntad de luchar contra la pobreza infantil", ha opinado.

Por eso, le ha reclamado a Chueca, ante la próxima negociación de los presupuestos municipales de 2027, que se pueda alcanzar un acuerdo que convierta la lucha contra la pobreza infantil en una prioridad real, con medidas concretas y financiación suficiente.

COMPROMISOS

Por ello, el grupo municipal socialista reclamará dos compromisos fundamentales: aumentar el presupuesto destinado a Servicios Sociales y a las ayudas de urgente necesidad, para reforzar la atención a las familias vulnerables y dar respuesta a las situaciones de pobreza infantil; y aprobar la creación de una 'Mochila Municipal de Derechos de la Infancia' que garantice a los menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad el acceso efectivo a recursos que eliminen su exposición a la pobreza.

La propuesta de la 'Mochila Infantil' se presenta por el PSOE en el último Debate sobre el estado de la ciudad, pero se rechaza por el Gobierno de Zaragoza. Su objetivo es garantizar que ningún menor tenga limitadas sus oportunidades para participar en actividades escolares, deportivas, educativas o de cualquier otro ámbito por motivos económicos.

"Le solicitamos a Natalia Chueca que aumente el presupuesto en materia de Servicios Sociales y de ayudas de urgente necesidad y que recoja la creación de una mochila infantil para garantizar que ningún niño ni ninguna niña de nuestra ciudad tenga una limitación de oportunidades respecto a otros menores de su entorno", ha explicado.

La portavoz socialista ha insistido en que la igualdad de oportunidades "debe estar garantizada" desde la infancia, independientemente de las circunstancias familiares o del barrio en el que se nazca.

"Zaragoza, que tiene el reconocimiento oficial de Ciudad Amiga de la Infancia, no puede consentir estos datos. No vale solo con medidas electoralistas y oportunistas. Le exigimos que aumente el presupuesto en esta materia y que apruebe la creación de una mochila infantil para que ningún niño se quede atrás", ha concluido Ranera.