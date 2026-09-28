El PSOE Zaragoza exige calidad, cantidad, datos claros y modernización con la nueva financiación de dependencia

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ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Paco Galán, ha exigido tanto a la alcaldesa, Natalia Chueca, como al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, más calidad; mas atención y por tanto menos tiempos de espera; transparencia para conocer los datos "claros"; y modernización en la prestación de esos servicios con la nueva financiación de atención a la dependencia que supone "blindar" el 50 por ciento de sus costes para cada una de las administraciones que participan.

En Aragón supone cerca de 146 millones de euros adicionales a los servicios sociales de la comunidad autónoma y, por tanto, una parte permitirá aumentar el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza.

"Qué van a hacer Natalia Chueca y Jorge Azcón con este dinero" se ha preguntado Paco Galán para indicar que con este nuevo escenario de financiación "ya no vale decir que no hay recursos porque ahora hay más financiación y, por tanto, tienen que haber, sin duda, más y mejores servicios de atención a la dependencia", ha razonado.

En rueda de prensa este lunes, Galán ha apremiado a llegar a un acuerdo para mejorar estos servicios, porque la realidad de las familias es que "esperan demasiado, reciben menos horas de las que necesitan y no tienen suficiente información sobre cuándo van a recibir un servicio elemental".

Por su parte, los profesionales que hacen posible estos servicios, también demandan mayor estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo.

Ante este escenario, el grupo municipal socialista propone cuatro medidas "muy sencillas", ha dicho Galán, y que se recogen en una moción que defenderá en el pleno de este mes de septiembre.

CUATRO MEDIDAS

La primera es más horas de atención, con plantillas estables y también servicios que "respondan a las necesidades de las personas que hay que atender ya sean dependientes o con algún tipo de discapacidad".

La segunda es la transparencia para lo que ha reclamado datos "claros" de cuántas personas están en lista de espera, cuántas horas se les reconoce y cuántas se prestan realmente. "Queremos datos públicos y claros como establece cualquier norma. Nada de cuentas a ojo de buen cubero", ha diferenciado.

La tercera para porque el dinero "se destine y se note que está destinado a la atención de estas personas". Si llegan más recursos, evidentemente las familias tienen que recibir más atención y, además, tiene que ser una atención de calidad, ha incidido.

Galán ha comentado que el PSOE no quiere que "simplemente se mantengan los mismos parámetros que hay hasta ahora, porque no son suficientes para un servicio de calidad como el que se merece Zaragoza". Asimismo, ha abogado por "mejorar" también a las profesionales porque son "la punta de lanza de estos servicios".

La cuarta y última medida, es la modernización al detectar que Zaragoza "no tiene una actualización de estos servicios, ni se ha prestado a modernizar servicios como la ayuda a domicilio y la teleasistencia en prácticamente una década".

A su parecer, hay que incorporar tecnología, elementos de domótica y nuevas formas de atención que ayuden a nuevas formas de dependencia y autonomía.

Galán ha incidido en que ayuda a domicilio es un servicio "fundamental", un servicio de cuidados, es acompañar, es ayudar, es prevenir situaciones de dependencia y permitir que "una persona pueda seguir viviendo en su casa con dignidad".

VOLUNTAD

Por eso, les ha dicho a Chueca y a Azcón que ahora que disponen más recursos "tienen una gran oportunidad y la opción de demostrar que les preocupan de verdad los ciudadanos de Aragón y fundamentalmente de Zaragoza". "No queremos más anuncios ni tampoco más excusas, no nos vale", ha zanjado.

Lo que pretende el PSOE, ha reiterado Galán, es saber cómo se va a incrementar el número de personas atendidas, cuánto van a tener que esperar y cuánto van a mejorarse los servicios, porque detrás de cada persona que espera hay también familias y esas familias "necesitan una respuesta con la calidad que se merecen".

"Tampoco queremos que PP y Vox se escuden en estos momentos poniéndose de lado detrás de la financiación porque ahora hay dinero y eso tiene que hacer que la voluntad política se exprese en la conversión de los servicios", ha concluido