Puerto Venecia dona cerca de 20.000 euros a causas solidarias en lo que va de año

ZARAGOZA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia ha donado en lo que va de año cerca de 20.000 euros a diferentes causas solidarias. Coincidiendo con el 'Día Internacional de la Solidaridad', que se celebra este martes, 31 de agosto, el shopping resort ha hecho balance de las acciones llevadas a cabo desde el pasado mes de enero para apoyar a diferentes entidades sociales que operan a nivel local.

El año comenzó con la donación de 5.000 euros para los programas de infancia de la Fundación La Caridad, que fue posible gracias a la campaña de Navidad llevada a cabo por Puerto Venecia. La ayuda fue destinada, principalmente, a los proyectos relacionados con la infancia que esta entidad desarrolla ya que Fundación La Caridad atiende a 433 niños y niñas procedentes de 34 países diferentes.

Poco después, ha continuado Puerto Venecia en una nota de prensa, con motivo del día de San Valentín, el shopping resort puso en marcha una emotiva acción digital dirigida a aquellas parejas zaragozanas que tenían pensado casarse este año y se vieron obligadas a posponerlo por la pandemia del coronavirus.

La iniciativa consistió en el sorteo de 44 cajas LOVE IS IN THE BOX, con el que consiguieron recaudar 1.330 euros, que fueron destinados a la Fundación Menudos Corazones, que ayuda y acompaña a los niños y jóvenes con cardiopatías congénitas y a sus familias tanto dentro, como fuera de los hospitales.

Asimismo, en el mes de marzo, Puerto Venecia colaboró con dos causas solidarias. La primera, con una dotación directa de 3.000 euros para la Fundación Eurofirms, apoyando el proyecto #RETO8M para la incorporación laboral de mujeres con discapacidad.

También se apoyó a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) entregando a todos los empleados del shopping resort --más de 3.100-- una pulsera como símbolo de apoyo a la entidad. Este gesto supuso una donación de más de 4.600 euros a la AECC.

ASOCIACIÓN DE MADRES

La Asociación de Madres Solas (AMASOL) también recibió en mayo la cantidad de 1.500 euros para proyectos con familias monoparentales en Aragón. En este caso, la campaña consistió en la entrega a los visitantes de 3.000 detalles florales, sumando una donación de 0,5 euros por cada planta entregada a la asociación.

Además, en mayo, Puerto Venecia puso en marcha una acción encaminada a promover la salud bucodental de los más pequeños en la que les daba la oportunidad de entregar sus dientes al Ratoncito Pérez y recibir a cambio un diploma.

Por cada diploma entregado, el complejo donó un euro a la Fundación Odontología Solidaria, sumando un total de 1.300 euros. Esta organización sin ánimo de lucro trabaja para mejorar la salud bucodental de las comunidades más desfavorecidas en Aragón.

Del mismo modo, durante la campaña de verano 'Summerland', el centro ha llevado a cabo una colaboración con la Asociación P.E.R.A (Personas con Enfermedades Raras de Aragón), entregando más de 350 entradas de ocio con un valor económico de más de 2.000 euros.

OTRAS ACCIONES SOLIDARIAS

Al margen de las donaciones económicas, durante estos meses, el shopping resort también ha servido de escenario para entidades que han decidido llevar a cabo mesas de cuestación en sus instalaciones. Es el caso de la AECC, que consiguió recaudar más de 1.700 euros en su última acción en Puerto Venecia.

Periódicamente, la planta alta del complejo también se convierte en un punto de extracción de sangre en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Aragón y el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. En la última cita, más de medio centenar de ciudadanos se animaron a donar para asegurar las reservas de los hospitales.

Por otra parte, Puerto Venecia se sumó al 'Reto 8M' de la Fundación Eurofirms para incorporar a mil mujeres con discapacidad al mercado laboral y hacerlo posible a través de sus operadores.

Desde su inauguración, el apoyo a proyectos sociales de diversa índole ha sido uno de los objetivos de Puerto Venecia. Tanto es así que en 2020 el shopping resort puso en marcha 30 acciones solidarias que supusieron más de 90.000 euros destinados a proyectos de este tipo.