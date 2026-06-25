Puerto Venecia inicia las rebajas de verano con buena afluencia

Rebajas en el Centro Comercial Puerto Venecia. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Puerto Venecia ha iniciado este jueves las rebajas de verano en sus tiendas físicas, con una buena afluencia de visitantes desde primera hora, especialmente en los establecimientos de moda, calzado, complementos y equipamiento, que afrontan uno de los momentos comerciales más importantes del año.

Aunque en los últimos años muchas marcas han adelantado sus promociones a las semanas previas, el inicio de las rebajas en tienda física continúa siendo una fecha marcada en el calendario para muchos consumidores, han informado desde el centro comercial.

En Puerto Venecia, los principales operadores han comenzado ya a aplicar descuentos en sus establecimientos, consolidando el arranque de una campaña que se prolongará durante las próximas semanas.

Además, este domingo, 28 de junio, festivo de apertura, el centro abrirá sus puertas en su horario habitual lo que permitirá a los visitantes aprovechar la jornada para realizar sus compras.

"El inicio de la campaña sigue generando mucho interés entre los visitantes. Desde primera hora hemos visto un movimiento notable en las tiendas y eso nos permite hacer una primera valoración positiva", ha señalado la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno.

Esto llega, además, en un momento especialmente activo para el centro comercial, coincidiendo con el comienzo del verano y con una agenda de ocio, restauración y actividades pensada para completar la experiencia de visita.

"Muchas marcas venían ya de semanas con promociones y descuentos especiales, que han funcionado bien y han ayudado a anticipar el ambiente de estos días. Ahora, con el inicio de la campaña, esperamos que ese interés se mantenga durante los próximos días", ha añadido Gimeno.

BUENAS SENSACIONES EN LAS TIENDAS

Por parte de los operadores, las primeras sensaciones también están siendo positivas. Así, la responsable de Calzedonia en Puerto Venecia, Susana Martín, ha destacado que la tienda afronta este periodo con muy buenas previsiones, tanto por la respuesta de los clientes como por la acogida de la colección.

"El producto está funcionando muy bien y la colección ha tenido una gran acogida. En este arranque de las rebajas hemos notado mucha afluencia de clientes, más entradas en tienda y un mayor movimiento, así que las previsiones de esta campaña son muy buenas", ha subrayado.

En la misma línea, la responsable de Mango, Rebeca Manzano, ha explicado que la tienda ha reforzado el equipo para estos primeros días y que la respuesta de los clientes está siendo especialmente intensa desde el arranque.

"Hemos reforzado la plantilla para dar mejor cobertura estos primeros días. El arranque está siendo muy bueno, con mucha afluencia y esperamos que esta dinámica se mantenga todo el fin de semana", ha indicado.

Con estas primeras sensaciones, el centro comercial encara las próximas semanas con buenas expectativas, en un periodo especialmente relevante para el sector.

"La campaña de verano sigue siendo uno de los momentos más importantes del año para nuestros operadores. El arranque está siendo positivo y confiamos en que mantenga un buen ritmo durante las próximas semanas", ha concluido la gerente.