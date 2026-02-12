Puerto Venecia se suma al carnaval con Jueves Lardero, comparsa y pasacalles familiar. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia se prepara para vivir un Carnaval cargado de tradición y ambiente festivo con una programación especial que combinará gastronomía, música y pasacalles para todos los públicos.

La celebración comienza este jueves, 12 de febrero, con una propuesta que pone en valor las tradiciones locales y refuerza la conexión con la comunidad: el popular Jueves Lardero.

Así, bajo el lema 'Jueves Lardero ¡longaniza en el puchero!', Puerto Venecia invitará a sus clientes a disfrutar de una tapa de longaniza en distintos establecimientos del shopping resort. Para participar, será necesario escanear un ticket de compra, a través de la app de Puerto Venecia, y recoger un vale en el Punto Atención al Cliente para canjear en los restaurantes adheridos: El Molino, BalD'O, D'Jorge, Mas Q Menos, La Torreta y Le Petit Croissant.

Una propuesta gastronómica que permitirá celebrar esta costumbre tan arraigada en Aragón de una forma cercana y compartida. Además, el sábado, 14 de febrero, la programación continuará con la visita de la tradicional Comparsa del Conde de Salchichón, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.

A las 12.30 horas, la zona de Terrazas acogerá su espectáculo de música y danzas. Los integrantes de la comparsa recorrerán también la zona del lago mientras interpretan música en vivo y bailan las danzas tradicionales, acercando el espíritu más auténtico del Carnaval a todos los visitantes.

La jornada festiva se completará por la tarde con un gran pasacalles a las 17:30 y 18:45 horas, un recorrido itinerante lleno de color, música y diversión que transformará el shopping resort en una auténtica fiesta para las familias.

Durante el descanso entre ambos pases, los más pequeños podrán acercarse a los personajes para interactuar con ellos y disfrutar de estos momentos especiales. Además, a las 18.30 horas se repartirá chocolate caliente para todos los que se acerquen en Planta Alta de Gallery, entre ECOALF y Bimba y Lola.

Con esta programación, Puerto Venecia incorpora a su calendario anual una propuesta específica para Carnaval que combina tradición aragonesa, colaboración institucional y actividades familiares abiertas al público, contribuyendo a ampliar los espacios de celebración en la ciudad.