Pueyo celebra que CHA se convierta en "la referencia de izquierdas en Aragón" pero alerta del auge de la "ultraderecha"

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) para la presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, durante una entrevista con Europa Press, a 3 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Pueyo se presenta como candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la preside - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha celebrado el resultado obtenido en estas elecciones autonómicas y ha afirmado: "Nos convertimos en la referencia de izquierdas en Aragón". No obstante, ha advertido de que la "ultraderecha" está "más fuerte que nunca".

Pueyo ha valorado, visiblemente emocionado, el resultado salido de las urnas este domingo, 8 de febrero en Aragón, que duplica la representación de CHA en el Parlamento autonómico, donde pasa de 3 a 6 diputados, sumando 63.612 votos, lo que representa un 9,73% del total emitido.

"Hemos dado el 'chuntazo'", se ha felicitado Pueyo, para analizar que el resultado "es bueno para Chunta Aragonesista porque hemos duplicado los votos" y porque "hemos resistido el auge de la extrema derecha y nos convertimos en la referencia de izquierdas en Aragón".

En este punto, el candidato ha agradecido la "generosidad" del partido por confiar en él y, en especial, ha señalado a quien le enseñó "a soñar con Aragón" y al que ha calificado de "padre político", el presidente de CHA y exdiputado autonómico, Joaquín Palacín.

También ha mencionado al "mejor parlamentario que han tenido las Cortes de Aragón, que nos ha enseñado de dignidad, de política, a soñar y a querer este Aragón como nunca lo habíamos hecho", José Luis Soro, quien fuera candidato de CHA a la Presidencia en los últimos comicios, diputado autonómico y consejero del Gobierno de Aragón con los Ejecutivos socialistas de Javier Lambán.

UNA "ULTRADERECHA" FUERTE

A pesar del crecimiento de CHA, Pueyo ha tildado de "mal resultado" el salido de las urnas porque "tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca" y, a su juicio, "la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha".

De Azcón, ha dicho que "ha convocado estas elecciones para quedarse peor de lo que estaba" y "está destruyendo poco a poco nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales", en definitiva, "convirtiendo Aragón en un mercado persa, en el sueño en el que no queremos vivir, en un sitio cruel y arisco para los propios aragoneses y aragonesas, en un sitio donde hasta nuestra propia democracia se cuestiona, ya que se han convocado las elecciones por culpa de Ayuso y de Feijóo".

"Espabile, señor Azcón, le acaban de hacer la cama desde Madrid", le ha dirigido Jorge Pueyo, añadiendo que "este es el principio de su fin, que la izquierda aragonesa está más fuerte que nunca y que le va a presentar batalla". "

"Vamos a construir un proyecto cada día más ilusionante, cada día más grande, cada día de mayor amplia base y vamos a convertirnos en la verdadera oposición del Gobierno del PP", ha asegurado Pueyo durante su intervención esta noche desde la sede de CHA, acompañado por la secretaria general y número dos por Zaragoza, Isabel Lasobras, así como los números tres y cuatro de la candidatura por la provincia, Miguel Jaime y María del Carmen Bozal.

"NO VAMOS A DEFRAUDAR"

Jorge Pueyo ha recordado en su alocución al que fuera diputado por CHA en el Congreso, José Antonio Labordeta, y se ha servido de algunas de sus más emblemáticas letras de canciones para garantizar que la formación aragonesista no va a defraudar", que seguirá defendiendo la sanidad, la educación y los servicios públicos.

Igualmente, Jorge Pueyo ha asumido como "un desafío" duplicar los votos y los escaños, pero también supone "un primer paso para la construcción del proyecto aragonesista de amplia base que queremos construir desde CHA, para que nadie en la izquierda aragonesa se sienta huérfano".

"Frente al 'tatcherismo' de Jorge Azcón, vamos a seguir creando Aragón, vamos a seguir creando nuestro sueño y vamos a seguir creando nuestra utopía. Porque aunque no lleguemos, servirá para eso, para caminar y caminaremos juntos", ha expresado Pueyo.

"ROBARNOS NUESTRA DEMOCRACIA"

Asimismo, el candidato de CHA ha considerado "preocupante" que Azcón "vuelva a estar en manos de una extrema derecha cada día más fuerte", ya que los 'populares' han logrado 26 escaños, dos menos que en las anteriores elecciones, mientras que Vox se ha situado en 14, ganando siete.

"La culpa la tienen precisamente Ayuso, Feijóo y los intelectuales de Génova que han querido convocar estas elecciones en Aragón y robarnos a los aragoneses nuestra propia democracia", ha sentenciado Pueyo, para agregar: "Azcón era un gigante con pies de barro y vemos que todavía es un poco menos gigante, pero cada vez tiene los pies más grandes".

En esta línea, el candidato de CHA ha adelantado que la dependencia del PP con Vox resultante de estas elecciones "lo único a lo que va a llevar es a que no se apruebe ninguna ley y a que no haya ningún acuerdo de presupuestos, salvo que veamos un Partido Socialista que sí que se abra la negociación de esos presupuestos de Aragón".