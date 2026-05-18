Pueyo (CHA) cree que "la única noticia positiva" de las elecciones andaluzas es la subida de Adelante Andalucía

Archivo - El presidente de CHA, Jorge Pueyo. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha afirmado este lunes que "la única noticia positiva" de las elecciones andaluzas celebradas este domingo es "el gran crecimiento de Adelante Andalucía".

Adelante Andalucía ha conseguido la cuarta posición en el Parlamento andaluz, con ocho escaños y el 9,62% de los votos, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años. En 2022 lograron el 4,58% de respaldo en las urnas.

"El PP sigue necesitando a Vox en una Comunidad más, en la que venían diciendo no a la prioridad nacional", ha dicho Pueyo, recalcando que "al final van a tener que pasar por el aro".

Jorge Pueyo ha comentado que Chunta ha tenido conversaciones con Adelante Andalucía y ha dado por seguro que ambos partidos se encontrarán "en el camino" para "seguir trabajando".

Ha realzado que CHA y Adelante Andalucía son dos partidos "con arraigo, con territorialidad y con una forma diferente de hacer la política, ya no solo hablando de las cuestiones materiales, sino hablando también de la identidad y ya no solo eso, sino de la defensa de su Comunidad Autónoma, la defensa de su territorio", lo que "ha conseguido que se genere un relato ganador y sobre todo de alegría e ilusionante".

Ha hecho hincapié en que "la izquierda ha ganado escaños y la derecha ha perdido respecto de lo que tenía", aseverando que "la unidad por la unidad no funciona".

A su juicio, "la unidad puede funcionar, pero la unidad como único mensaje político creo que a la gente se le queda escasa", de forma que "de lo que tenemos que hablar es de lo que decía precisamente Julio Anguita, que era programa, programa, programa" y también de "una capacidad de ilusionar diferente, de que la gente entienda que hay una defensa del territorio, de lo nuestro, y que hay una lucha diferente".

"La unidad por la unidad no funciona simplemente como único argumento, como sacrosanto argumento de la unidad de la izquierda", ha advertido el presidente de CHA, puntualizando que "sí que puede funcionar en el caso de que se sepa aglutinar también por otro lado, porque aunque Adelante Andalucía haya ido contra una lista que eran Podemos, Sumar, Izquierda Unida y otros partidos, pues Adelante Andalucía quizás ha sabido conectar con un electorado que estaba descontento con una serie de cuestiones y al que quizás ese mero argumento no le valía". Ha felicitado también a Por Andalucía.

Por último, Jorge Pueyo ha considerado que al PSOE "no le acaba de funcionar" la estrategia de "ir colocando a ministras en los diferentes territorios".