Pueyo (CHA) propone intervenir los precios del alquiler y eliminar el impuesto de compra de vivienda a los jóvenes

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, este sábado durante una reunión en Pina de Ebro. - CHA

PINA DE EBRO (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha planteado como medidas para resolver el problema de la vivienda en Aragón la intervención de los precios del alquiler y eliminar para los jóvenes el impuesto que grava la compra de la primera vivienda.

Pueyo ha visitado este sábado la Comarca de Ribera Baja del Ebro, donde ha participado en el acto público 'Aragón Rural a debate' celebrado en Pina de Ebro (Zaragoza), donde se han tratado temas relacionados con vivienda, transporte y agricultura. Además, ha participado en un 'Café y charrada' en Quinto y en un vermú con asociaciones en Alborge, ambas localidades también la provincia de Zaragoza.

"La vivienda es un derecho fundamental y no puede estar sometida a la especulación ni al mercado que expulsa personas y vacía pueblos", ha advertido Pueyo, quien ha presentado las principales propuestas incluidas en el programa electoral de CHA.

Entre ellas, ha destacado la necesidad de intervenir los precios, ampliar el parque público de alquiler y priorizar a la juventud, las familias y el medio rural.

En este sentido, Jorge Pueyo ha explicado que "desde CHA, proponemos activar viviendas vacías, impulsar la rehabilitación y los proyectos cooperativos, además de utilizar suelo público para combatir la despoblación".

"Otra de nuestras principales medidas es la eliminación del impuesto para la compra de la primera vivienda de jóvenes en Aragón y atendiendo a la capacidad económica", ha añadido Pueyo quien considera que "las casas son para que vivan familias, no para que especulen fondos de inversión".