El punto de observación del eclipse de Épila (Zaragoza) acogerá visitantes de Madrid y Castilla-La Mancha

Zona habilitada en el punto de observación de Épila para el eclipse instalado por el Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ÉPILA (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha visitado este lunes el punto de observación del eclipse solar instalado por el Ejecutivo autonómico en Épila (Zaragoza), que acogerá visitantes de Castilla-La Mancha, Madrid, el Norte de España y el Sur de Francia este miércoles, 12 de agosto.

En declaraciones a los medios de comunicación, Clavero ha señalado que el Ejecutivo regional ha instalado cuatro puntos de observación "para facilitar la visualización del eclipse a todas aquellas personas que nos visiten o que quieran estar en estas zonas, sobre todo con una mayor seguridad".

Entre los riesgos ha mencionado la movilidad, los incendios forestales y el movimiento de personas en el medio natural. "Es mucho mejor que la gente se concentre en estos puntos para que tenga esos servicios mínimos y esa seguridad para poder disfrutar" del eclipse, ha explicado el director general.

Ha recordado que el Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto-ley que establece unas limitaciones al movimiento de personas y vehículos por los montes el 12 de agosto, cuando además la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado altas temperaturas y un elevado riesgo de incendios forestales.

El objetivo es que "todo el que nos quiera visitar tenga un punto de observación donde pueda hacerlo tranquilamente y cumpliendo toda la normativa".

ZONA DE ACAMPADA

Los puntos de observacion tienen una gran zona de aparcamiento destinada a acampada temporal del 10 al 13 de agosto. Habrá servicios para garantizar la higiene, como contenedores de basura, y también instalaciones para ubicar a Protección Civil y bomberos forestales. También habrá actividades de entretenimiento.

Asimismo, el punto de observación de Épila cuenta con una carpa para que los asistentes puedan estar a la sombra y donde también podrán ver documentales relacionados con el eclipse y el turismo en la comarca. Además, se impartirán charlas científicas para conocer en qué consiste el eclipse, que se retransmitirá en directo en una pantalla.

PLATEAR

El Gobierno de Aragón ha activado este lunes la fase operativa del dispositivo especial preparado para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, con la entrada en vigor de la Situación Operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón y la apertura de los cuatro Puntos Oficiales de Observación (POGA) habilitados en Épila, Javalambre, Calamocha y MotorLand Aragón.

A las 9.00 horas ha quedado activada la Situación Operativa 1 del plan especial del eclipse, lo que supone la entrada oficial del dispositivo en fase operativa y el refuerzo de los mecanismos de seguimiento, coordinación y respuesta entre los distintos organismos implicados.

Tras meses de planificación, el operativo pasa así de la fase de preparación a la gestión directa sobre el terreno, con los cuatro POGA ya abiertos y los distintos servicios desplegados.

Los cuatro Puntos Oficiales de Observación constituyen una de las principales herramientas preventivas diseñadas por el Gobierno de Aragón para canalizar parte de la afluencia prevista hacia espacios preparados y reducir la presión sobre entornos rurales y lugares sin capacidad para asumir grandes concentraciones de personas.

A fecha de hoy, los cuatro POGA suman casi 3.300 vehículos inscritos y más de 10.000 personas. En Camarena de la Sierra hay 1.127 vehículos y 3.660 personas; en Épila ya se han inscrito 842 vehículos y 2.781 personas; en Calamocha superan los 700 y casi 2.200 personas; mientras en MotorLand-Alcañiz superan los 600 vehículos y 1.737 personas.

"Las reservas están creciendo de forma muy importante en los últimos días. Ya hemos superado las 10.000 personas inscritas en el conjunto de los puntos oficiales y esperamos que esa cifra siga aumentando conforme se acerque el momento del eclipse", ha señalado Clavero, que prevé que el número total final esté entre 12.000 y 15.000 personas.

Los aforos máximos estimados alcanzan las 5.600 unidades en Calamocha, 2.900 en MotorLand Aragón, 1.750 en Épila y 1.270 en Javalambre. En conjunto, los cuatro recintos tienen capacidad para 11.520 vehículos o unidades de acceso.

Estas cifras tienen una finalidad esencialmente operativa: permiten dimensionar los accesos, estacionamientos, zonas de pernocta, servicios y recursos de seguridad y emergencias.

Cada reserva implica gestionar una llegada, un estacionamiento, una posible pernocta, el uso de servicios y una salida que también debe ordenarse.

Los POGA han sido concebidos precisamente para concentrar parte de esa afluencia en espacios preparados y evitar desplazamientos y concentraciones improvisadas en zonas rurales o espacios naturales con menor capacidad de respuesta.

Los cuatro POGA incorporarán dispositivos LightSound, que transforman las variaciones de luz en sonido para que las personas con discapacidad visual puedan seguir la evolución del eclipse.

El operativo desplegado en los Puntos Oficiales de Observación contará con bomberos, personal de Protección Civil, INFOAR, Guardia Civil, Policía Nacional Adscrita y seguridad privada. El dispositivo contará asimismo con atención sanitaria del 061 o Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil y personal de atención al público.

DIVULGACIÓN EN WEB Y REDES

La iniciativa se ha desplegado a través de medios de comunicación, radio, canales digitales, redes sociales, webs institucionales, oficinas de turismo y centros educativos, con materiales disponibles en español, inglés, francés y alemán.

La campaña ofrece recomendaciones sobre observación segura, movilidad, protección frente al calor, prevención de incendios, medio natural, alimentación, picaduras, pernocta y actuación ante posibles emergencias.

Como parte de esta estrategia preventiva, el Gobierno de Aragón ha distribuido 102.000 sobres con gafas homologadas y material divulgativo en centros educativos, además de 60.000 gafas y dípticos informativos a través de las oficinas de turismo.

A ellas hay que sumar las que se han distribuido por otros órganos como el IASS o las que se van a distribuir en todos los POGA, donde todo inscrito recibirá unas gafas a la entrada. En total, son más de 200.000 las distribuidas desde el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno de Aragón recomienda a la ciudadanía consultar únicamente información oficial, comprobar las condiciones de tráfico y meteorología antes de desplazarse, llegar con margen suficiente, llevar agua, protección solar y ropa adecuada y extremar la atención a menores y personas vulnerables.

También recuerda la importancia de no encender fuego, no utilizar pirotecnia, no arrojar colillas ni residuos y respetar los espacios, accesos e indicaciones de los servicios operativos.