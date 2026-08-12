Los puntos oficiales de observación del eclipse reúnen ya a más de 15.000 personas en Aragón sin incidencias relevantes

Carpa del Punto de Observación de Javalambre - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 15.000 personas se encuentran ya en los cuatro Puntos Oficiales de Observación del Eclipse (POGA) habilitados por el Gobierno de Aragón para seguir el fenómeno astronómico. La jornada se está desarrollando con normalidad y sin incidencias relevantes tanto en Aragón como en el conjunto de España.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha constatado durante su reunión de seguimiento que no existen amenazas manifiestas y que los distintos dispositivos de emergencia, seguridad y atención a la ciudadanía están funcionando conforme a lo previsto.

El Plan Territorial de Emergencias de Aragón (PLATEAR) permanece activado en nivel 1 para garantizar la coordinación de todos los organismos implicados.

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha destacado tras la reunión que la situación ahora es "de tranquilidad" y que "todo está discurriendo de acuerdo a la normalidad y a lo que estaba previsto". Además, ha subrayado el comportamiento de los asistentes, que "de manera muy cívica y muy ordenada están accediendo a los puntos de observación con tranquilidad".

Los cuatro puntos oficiales registran una elevada afluencia de público. Javalambre ha alcanzado la ocupación prevista y reúne ya alrededor de 4.500 personas. Calamocha supera las 4.000 personas, Épila ronda las 4.000 y MotorLand se aproxima a las 3.000. En conjunto, los Puntos Oficiales de Observación del Eclipse congregan ya a más de 15.000 asistentes.

Clavero ha subrayado que Aragón está viviendo una "afluencia prácticamente masiva" tanto a los puntos organizados por el Gobierno autonómico como a los habilitados por los ayuntamientos para seguir el fenómeno astronómico.

En la reunión celebrada en la Sala de Crisis del 112, la Guardia Civil informa de una circulación fluida en las principales vías de acceso y salida, con únicamente pequeñas incidencias relacionadas con vehículos estacionados en zonas de paso o lugares no adecuados para la observación. Asimismo, se han tramitado alrededor de una veintena de denuncias por acampadas no autorizadas.

Por su parte, la Policía Nacional no ha registrado incidencias reseñables, aunque mantiene un importante refuerzo preventivo de efectivos.

En relación con la movilidad, Clavero ha explicado que durante la tarde se ha producido un aumento de desplazamientos, aunque "es un incremento que está siendo asumido por las vías de circulación" sin que se hayan registrado problemas significativos en la red viaria.

Además de los cuatro POGA, alrededor de 80 municipios aragoneses han comunicado la organización de concentraciones para la observación del eclipse. Todos estos emplazamientos han sido revisados previamente y cumplen las recomendaciones de seguridad trasladadas por la Dirección General de Interior y Emergencias.

Los responsables de los distintos puntos coinciden en señalar un ambiente tranquilo y una elevada afluencia de visitantes durante las horas previas al momento de máxima observación.

Zaragoza está registrando también una importante presencia de turistas, sin que se hayan producido incidencias destacables más allá de situaciones anecdóticas.

ATENCIÓN SANITARIA

Ante las altas temperaturas, el operativo mantiene como principal prioridad la atención sanitaria preventiva y la protección de los asistentes frente al calor. En los diferentes recintos se está reforzando el reparto de agua y las recomendaciones de hidratación, prestando una especial atención a menores, personas mayores y colectivos vulnerables.

Asimismo, las autoridades recuerdan la necesidad de utilizar exclusivamente gafas y filtros homologados para observar el eclipse y evitar posibles lesiones oculares.

En este sentido, Clavero ha incidido especialmente en la protección de los menores y ha pedido a los responsables de los niños "estar muy atentos para que los niños no se retiren las gafas en ningún momento porque el daño ocular puede ser inmediato".

Con el objetivo de facilitar una salida escalonada y evitar concentraciones de tráfico una vez finalizado el fenómeno astronómico, todos los puntos oficiales han programado actividades complementarias durante las horas posteriores a la observación.

El Gobierno de Aragón insiste también en extremar la prudencia ante el elevado riesgo de incendios forestales existente en la Comunidad. La situación de riesgo continuará siendo muy alta durante las próximas horas y previsiblemente se incrementará durante la jornada de mañana, por lo que se recuerda la importancia de evitar cualquier conducta que pueda originar un fuego y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y seguridad.

"Nos preocupa especialmente que pueda originarse un incendio forestal por el incumplimiento de las normas de prevención", ha señalado Clavero, quien ha recordado que la utilización del fuego, el empleo de material pirotécnico o la circulación indebida de vehículos a motor en el medio natural pueden desencadenar situaciones de grave riesgo. "Cualquier chispa puede generar un gran incendio forestal", ha finalizado diciendo.