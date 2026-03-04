Quirónsalud Zaragoza sensibiliza sobre la obesidad severa, que aumenta entre los jóvenes

La cirugía metabólica es a veces la opción más eficaz en casos de obesidad severa. - QUIROÓNSALUD

La obesidad se ha convertido en una auténtica epidemia a nivel mundial, debido a factores como el sedentarismo, la alimentación poco saludable y los cambios generados por la era digital. En Aragón, el 17,5% de la población padece esta enfermedad y cada vez son más los jóvenes afectados.

Por eso, hoy, en el Día Mundial de la Obesidad, el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza refuerza la sensibilización sobre la importancia de hacer frente a esta patología, con el fin de prevenir y abordar también problemas de salud asociados. De esta forma, una dieta equilibrada, el ejercicio físico y los hábitos de vida adecuados son fundamentales en la prevención de la enfermedad.

No obstante, en el caso de obesidad severa, este tipo de cambios por sí solos no suelen ser suficientes. Para ello, el doctor Jorge Solano, jefe de la Unidad de Cirugía Laparoscópica Avanzada del centro, indica que "como arrojan los estudios de investigación, la cirugía metabólica es la opción más eficaz, segura y duradera ante otros tratamientos o fármacos".

El aragonés Marcos Rangil, de 42 años, es uno de los muchos casos que ha dado un paso decisivo contra la obesidad severa. Hace cinco años decidió abordar su problema mediante la cirugía metabólica. "Desde entonces, mi vida dio un giro completo. Tras la operación, volví a hacer deporte, a disfrutar mucho más de mis hijos y perdí más de 80 kilos, un peso que sigo manteniendo", comenta, resaltando cómo este cambio no solo ha impactado en su salud actual, sino también en su bienestar personal y familiar.

El doctor Solano ha asegurado que los beneficios de la cirugía metabólica van mucho más allá de la pérdida de peso. "Lo que buscamos, a su vez, es solucionar problemas de salud vinculados a la enfermedad o evitarlos en el futuro, teniendo en cuenta que cada día estamos operando a personas más jóvenes. Así, se ha demostrado que puede curar la diabetes en más del 93% de los casos; controlar la hipertensión arterial, en el 75%; normalizar los niveles de colesterol, en el 92%, y reducir los triglicéridos altos, en el 70%".

El especialista ha continuado explicando que "consigue retrasar la necesidad de prótesis de cadera o rodilla, mejorar la insuficiencia renal y las complicaciones respiratorias, aumentar notablemente la calidad de vida e incluso llegar a salvar vidas".

EL PROCESO, PASO A PASO

El proceso es rápido y eficiente. Después de una consulta inicial, que incluso puede ser telefónica, se realiza el historial correspondiente y se pauta una dieta de adaptación de entre siete y diez días antes de la cirugía. Durante el ingreso, se realizan las pruebas preparatorias y el mismo día se lleva a cabo la operación. La intervención dura entre 30 y 40 minutos, tras lo cual se pasa a una sala de reanimación y, normalmente, el paciente puede volver a casa a las 48 horas.

El doctor Solano ha señalado que "existen diversas técnicas y, por ello, aplicamos la que mejor se adapta a las características y a los objetivos que quiere lograr cada persona en particular, así como a sus hábitos y rutinas a la hora de comer". Ha destacado que "la misma intervención no sirve para todos, por lo que es necesario individualizar el tratamiento".

Los hábitos de vida mínimos son fáciles de mantener, con especial atención a la eliminación de los dulces y carbohidratos. De este modo, tras la cirugía, se proporciona asesoría nutricional y un seguimiento con análisis de sangre semestrales para garantizar la correcta evolución del paciente.