Ranera (PSOE) lamenta que las obras de San Miguel constatan la "soberbia" de una alcaldesa "que no escucha"

ZARAGOZA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha lamentado este miércoles que las obras de reforma del entorno de la Plaza de San Miguel son la constatación de la "soberbia" de una alcaldesa, Natalia Chueca, que "ha decidido seguir gobernando desde su despacho y no escuchar a los vecinos y a los comerciantes", que son los que verdaderamente conocen los problemas y las necesidades de la zona.

Lola Ranera, que ha estado acompañada por la concejal socialista Ros Cihuelo, ha recordado que, incluso, los vecinos y comerciantes de la zona han tenido que acudir a la Justicia de Aragón para mostrar su "malestar y cabreo" al no haber sido consultados por unas obras que, además de no haber sido reivindicadas, van a suponer una inversión de casi 8 millones de euros.

Una obra "transversal" que afecta directamente a la movilidad, al medioambiente, a la seguridad o al patrimonio de la ciudad, entre otros muchos aspectos.

La líder de la oposición municipal ha señalado que por la zona pasaban 10 líneas de autobuses al día, además de casi 9.000 vehículos privados. "Sin embargo, a estas alturas, no conocemos verdaderamente cómo va a quedar la movilidad", ha apuntado.

A ello ha sumado que "tampoco se sabe nada de cómo va a afectar medioambientalmente". "¿Qué va a pasar con los árboles? ¿Van a talar los árboles? ¿Los van a trasladar? ¿Hasta dónde van a llegar?", se ha preguntado, a la vez que ha incidido sobre la colocación de unas pérgolas o la seguridad del entorno de la plaza San Miguel.

Ranera también ha considerado fundamental conocer qué es lo que está pasando con los restos arqueológicos que han aparecido en la zona y ha reclamado conocer los informes.

Asimismo, ha defendido que se debe saber cómo se están desarrollando las obras en cuanto a plazos, si se va a llegar verdaderamente a los seis meses para que finalicen, como han anunciado, y en qué condiciones.

"¿Cuál es el problema fundamental de haber llegado a esta situación? No hablar con los vecinos y vecinas, no hablar con los comerciantes, no conocer los problemas reales y gobernar desde la atalaya, desde el despacho de la alcaldesa", ha criticado.

COMPARECENCIA DE VÍCTOR SERRANO

Ante esta situación, Lola Ranera ha anunciado que el PSOE va a solicitar, en la próxima Comisión de Urbanismo, la comparecencia del consejero Víctor Serrano para que de explicaciones del proyecto, "ya que no se las han dado a los propios vecinos".

Con una inversión que alcanza cerca de 8 millones de euros, "tendría que haber habido un proceso de participación y de transparencia con los auténticos protagonistas de cualquier obra, que son sus vecinos y comerciantes, algo que no ha sucedido con este Gobierno de Natalia Chueca, como lamentablemente ya viene siendo habitual", ha lamentado.

Por su parte, la concejala socialista Ros Cihuelo ha recordado que la reforma "no la pidieron ni los vecinos ni comerciantes, que se ha impuesto, sin participación, sin transparencia y generando multitud de incertidumbre sobre los accesos, los vehículos de emergencia, la convivencia de peatones, ciclistas, autobuses y todo el resto de personas con movilidad reducida, y también sobre el acceso a los garajes de los residentes y de todas las personas que tiene que atravesar día a día esta Plaza".

"Una plaza que no es un plaza cualquiera. Tiene cientos de años de historia", ha recordado. "Los vecinos, los comerciantes y el PSOE pedimos un urbanismo que integre la cultura con la necesaria modernización", ha finalizado.