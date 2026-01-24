Realizado con éxito el primer simulacro electoral con datos de participación y resultados del supuesto escrutinio

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, durante el simulacro. - GOBIERNO DE ARAGÓN/FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Zaragoza se convierte durante estos días en el centro neurálgico del proceso electoral en Aragón. A lo largo de la mañana de este sábado se ha realizado un simulacro en el que se ha probado la recepción de los datos de participación y de los resultados del supuesto escrutinio en cada una de las 2.213 mesas electorales distribuidas por la Comunidad Autónoma.

Se han instalado varias salas para el procesamiento de esos datos y para dar soporte a los presidentes de las mesas electorales ante cualquier duda jurídica que pueda surgir durante la jornada electoral del 8 de febrero.

El simulacro ha testado los cinco momentos más importantes de la jornada electoral: la recepción de los datos de constitución de las mesas, los tres avances de participación y los resultados del escrutinio.

Igualmente se ha probado el correcto funcionamiento de la app que próximamente estará disponible para su uso por todos los ciudadanos.

En el simulacro han participado más de 40 funcionarios del Gobierno de Aragón, así como la vicepresidenta y portavoz, Mar Vaquero, y el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.