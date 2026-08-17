Reciben el alta los tres militares heridos mientras luchaban contra el fuego en Riglos (Huesca)

Militares de la UME durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Huesca, Aragón (España). El operativo desplazado al incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) alcanza este domingo la cif - Verónica Lacasa - Europa Press

LAS PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

Los tres profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que resultaron heridos este domingo en un accidente de tráfico que le costó la vida a uno de sus compañeros --Javier García Sancho, miembro del Batallón de Intervención en Emergencias IV de Zaragoza-- mientras luchaban contra el fuego en Las Peñas de Riglos (Huesca) han recibido este lunes el alta médica.

El accidente se produjo en el Barranco de Atarés, próximo al Monte Oroel, donde se concentraban este domingo las labores de extinción. Uno de los militares falleció en el acto y los otros tres ocupantes del vehículo resultaron heridos --uno de ellos fue atendido 'in situ', otro fue llevado al Hospital de Jaca y otro requirió traslado en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza--.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, trasladó inmediatamente el pésame de "toda la sociedad aragonesa" a la UME y a la familia del militar fallecido.

"Es verdad que después de las buenas noticias de esta tarde y de que la lluvia nos ha ayudado a que las perspectivas sean algo mejores, hemos tenido la peor de las noticias, la que en ninguno de los casos nos hubiera gustado recibir", ha lamentado Azcón, quien ha tenido la oportunidad de trasladarle las condolencias al teniente general de la UME por este "terrible accidente".

El presidente autonómico ha avanzado que se pondrán a disposición de la UME y de la familia para "ayudar en todo lo que sea necesario". Además, las instituciones aragonesas estarán de luto "durante los próximos días".

CONDOLENCIAS

Los mensajes de condolencia de diferentes autoridades e instituciones no se han hecho esperar. El presidente del Gobierno de Aragón, Pedro Sánchez, ha trasladado su "cariño" y su "solidaridad" a la familia y compañeros del soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha perdido la vida este domingo en un accidente de tráfico mientras trabajaba en la extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca).

En un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, Sánchez ha expresado también su deseo de una rápida recuperación a los heridos y ha agradecido "a todos los hombres de la UME y de los servicios de emergencia por vuestra entrega, compromiso y valentía". "Estamos en constante deuda con vosotros", ha concluido.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado un mensaje de apoyo por la muerte de un militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un accidente de tráfico durante el operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

"Mi más sentido pésame a la familia del militar de la UME fallecido cuando se dirigía a extinguir un incendio", ha escrito en 'X', donde además ha deseado una pronta recuperación a otros dos miembros del batallón que han resultado heridos en el accidente.

Asimismo, han llegado condolencias desde el Ministerio de Defensa, que ha publicado en la red social 'X' --antes 'Twitter'-- para trasladar su "más sentido pésame" a la familia y allegados del militar fallecido en acto de servicio y sus deseos de "pronta recuperación" a sus compañeros heridos.

"Con profundo dolor, lamentamos informar del fallecimiento de nuestro compañero del #BIEM4 que participaba en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos. Todos los componentes de la UME nos unimos al dolor de su familia y compañeros y deseamos una pronta recuperación a los heridos. DEP", ha expresado la UME en su cuenta oficial en la misma red social.

ELOGIOS A LA UME

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, también ha querido trasladar su cariño a la familia de la víctima y a toda la UME ante esta "dolorosa noticia", así como trasladar su reconocimiento y gratitud a quienes trabajan para proteger la vida de los demás.

La subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, en declaraciones a los medios de comunicación, se ha unido a las condolencias por una "triste noticia" que llega precisamente en un día en el que "parecía que las condiciones del incendio daban un pequeño respiro".

Herrero ha aprovechado para elogiar el trabajo que están llevando a cabo estos días los más de 500 miembros de la UME desplegados en la zona para combatir el fuego y ha pedido "un poco de respeto" para las familias de los soldados "en estos momentos tan duros".

"Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros del militar de la UME fallecido mientras luchaba contra el incendio Riglos. Hay varios compañeros heridos, a los que deseo una pronta recuperación. Todo mi cariño y reconocimiento a quienes se están dejando la piel para proteger nuestros pueblos y a nuestra gente", ha expresado la líder del PSOE Aragón, Pilar Alegría.

Por su parte, el Ayuntamiento de Jaca ha decretado un día de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio a mediodía frente a la sede de la Casa Consistorial, misma hora en la que se guardará otro minuto de silencio en el edificio Pignatelli, sede central del Gobierno aragonés en Zaragoza.