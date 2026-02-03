La recogida de datos de las elecciones autonómicas de Aragón usará, por primera vez, IA para detectar incidencias

Archivo - Imagen de archivo de una urna de votación. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La recogida de datos de las elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón del 8 de febrero utilizará, por primera vez, la Inteligencia Artificial (IA) para detectar posibles incidencias o discrepancias que, en caso de que surjan, no tomará decisiones, sino que serán resueltas por una persona.

Esta es una de las novedades del operativo electoral desplegado para los comicios autonómicos, que han dado a conocer el director general de Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Lafuente, y el director gerente de AST, Ángel Sanz.

En rueda de prensa, Miguel Ángel Lafuente, ha explicado que a 1.300 representantes de la administración se les ha ofrecido formación "obligatoria" en 14 sedes, y se les han entregado tablets, que, por primera vez, se utilizarán para la transmisión de datos y serán muy pocos los que los utilicen la vía telefónica.

El portado de la tablet grabará tanto los datos de los tres tramos de porcentaje de voto, como del escrutinio, y los enviará en cada una de las casillas que se han preparado en un programa, junto a una foto del acta, que "eso no se conseguía con el móvil", para que llegue también al centro de proceso de datos, ubicado en el Palacio de Congresos de Zaragoza porque el Edificio Pignatelli está en obras.

El director gerente de AST, Ángel Sanz, ha añadido que la tablet, con los datos recogidos de forma manual y con la foto del acta los transmite de forma automática al centro de proceso de datos. Esta imagen se somete a la IA para que la información extraída se compare con los datos alfanuméricos grabados en la tablet.

"Si hay coincidencia, se aprueba y en caso contrario se abre una incidencia, pero la Inteligencia Artificial lo que hace es cotejar lo que está grabado con lo que está una fotografía. En ningún caso, la IA toma una decisión, sino que señala una discrepancia y el personal autorizado, una persona absolutamente entendida en la materia lo valora y si hay discrepancia lo corrige, pero es una persona física en el centro de procesos de datos el que trata esa incidencia", ha recalcado.

DATOS

Miguel Ángel Lafuente ha informado de los retos que suponen unas elecciones anticipadas con 54 días de preparación cuando lo habitual es un año para organizar todo el procedimiento que lleva a cabo la Secretaría de Organización; además de que es la primera vez que no acompaña la Administración General del Estado y aspectos como la logística, los colegios, las papeletas y las urnas y se ha tenido que organizar desde la administración autonómica.

Hay implicadas más de 9.000 personas de muchos ámbitos de distintas administraciones y empresas, es un "desafío logístico", ha insistido para añadir que habrá 2.213 mesas en 999 locales electorales repartidos en 731 municipios con un censo de 991.892 electores más el voto CERA --residentes en el extranjero-- que son 44.433 en 131 países, como Kazajistán donde reside un aragonés.

El gasto es de unos 10 millones de euros, de los que 4,5 millones son del contrato de Indra para el proceso de datos y el resto es para una "amalgama" de pagos y de contrataciones, como las percepciones que recibirán las 6.500 personas que van a trabajar ese día; las impresión de los 15 millones de papeletas, mas actas, sobres; el transporte de urnas y las cajas para los presidentes de mesa con las instrucciones; junto al pago a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Seguridad del Estado de los que ha indicado que habrá 391 policías locales en 42 poblaciones, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma en determinados espacios electorales.

Asimismo, habrá más de 200 personas de Cruz Roja con unos 40 vehículos para llevar a votar a las personas con movilidad reducida; también se contará con voluntarios de Protección Civil, médicos bomberos, y distinto personal técnico para que "todo se desarrolle con normalidad, seguridad y libertad".

Como dato curioso ha dicho que el portal de las elecciones 'www.aragon.es-portal-de-elecciones' tiene registradas en torno a las 100.000 visitas en 49 días para descargar manuales, ver vídeos o la normativa. Otra novedad para las personas con discapacidad visual es que han recibido las instrucciones en Braille en sus domicilios.

Se han diseñado cinco campañas institucionales desde el anuncio de las elecciones y que son la convocatoria electoral, las instrucciones para las mesas electorales, el voto por correo, el voto CERA que "obliga a una labor logística mucho mayor"; y el voto accesible.

Miguel Ángel Lafuente ha informado de que el 8 de febrero en el Centro de Datos, ubicado en el Palacio Congresos de Zaragoza, "se centralizará todo" y por otro lado está el Control Periférico de Atención al Usuario que son las mesas electorales donde se reciben los sondeos y el escrutinio.

CONTRATO CON INDRA

El director gerente de AST, Ángel Sanz, ha comentado que el operativo conlleva un despliegue técnico que requiere de la contratación de empresas con "experiencia contrastada" como la adjudicación a Indra del tratamiento, recogida, captura, transmisión y proceso de datos que es "una compañía habitual en la organización de procesos electorales". El importe del contrato asciende a 3.371.608 euros sin IVA.

Sanz ha dicho que a diferencia de otros procesos electorales al hacerse éste de forma separada de las municipales, la administración autonómica debe asumir tareas del Gobierno central como los colegios electorales o la captura de datos electorales que hacia el Ministerio del Interior.

El Palacio de Congreso será la sede del Centro de Datos que recogidas por las tablets llegarán al Centro de Procesamiento Principal de Datos, en Madrid, gestionado por Indra. Si alguna tablet se estropea se pone en marcha la llamada telefónica y se transmiten los datos de participación y de escrutinio al final de la noche.

La información se procesa, se calculan los escaños para cada candidatura y entra en proceso de difusión al Centro de Datos del Palacio de Congresos de Zaragoza mediante un procedimiento informático y se habilitará la señal multimedia de los resultados. La información obtenida se facilitará a los medios de comunicación con distintas ruedas de prensa.

Sanz ha comentado que se ha hecho un simulacro del proceso, y ensayos de continuidad en el Palacio de Congreso y en otro centro 'back up' en el Edificio Pignatelli que se usaría en caso de evacuar el Palacio de Congresos por cualquier motivo.

EN LA NUBE DE AWS

Otros datos que ha aportado son los más de 3.000 metros de cable, más otros 2.000 de fibra óptica, 2 grupos electrógenos y el equipo técnico que se ha encargado de todo este montaje supera a las 60 personas.

Los resultados se publicarán en una web alojada, como novedad, en la nube de Amazon Web Service, que "garantiza que no se colapse" y que conforme haya demanda de acceso funcione con agilidad.

En cuanto a la ciberseguridad se han dispuesto servicios relativos a la arquitectura tecnológica adaptada la normativa nacional y se ha hecho un 'pentesting', que es una auditoría de intrusión con técnicas de hacking, además se han monitorizado eventos para evitar acciones maliciosas, entre otras acciones.

El día de la votación empieza a las 08.00 con la llegada de los presidentes y vocales de las mesas electorales para la apertura del centro a las 09.00 horas.

Los avances de votación serán a las 11.00, 14.00 y 18.00 horas; a las 20.00 horas se cerrarán los colegios electorales y sobre las 21.30 ó 22.00 horas serán públicos los datos del escrutinio.



