La recreación de la Batalla del Ebro de Fayón volverá a reunir a más de 300 recreacionistas y 1000 visitantes

La recreación de esta decisiva batalla de la Guerra Civil incluye una feria de militaría antigua, trincheras de guerra, campamento histórico, caballería, aviación y todo tipo de vehículos y armas. - EUROPA PRESS

La XVIII edición, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón, se celebrará del 24 al 26 de julio con una variedad de actividades

FAYÓN (ZARAGOZA), 21 (EUROPA PRESS)

Fayón volverá a convertirse este fin de semana en uno de los principales escenarios del turismo histórico y la memoria democrática en Aragón con la celebración de la XVIII Recreación de la Batalla del Ebro, una cita que tendrá lugar del 24 al 26 de julio y que reunirá a más de 300 recreacionistas llegados de distintos países europeos, además de centenares de visitantes atraídos por uno de los eventos de estas características más destacados de España.

La programación, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón desde 2021, ha sido presentada este martes en la Diputación Provincial de Zaragoza por el diputado delegado Abraham Martínez; el alcalde de Fayón, Roberto Cabistany; y la responsable de Turismo del municipio, Eva Amposta, quienes han destacado el crecimiento continuo de un evento que combina divulgación histórica, patrimonio, turismo y dinamización económica.

Durante la presentación, Abraham Martínez ha resaltado el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Fayón, las asociaciones organizadoras y el amplio grupo de voluntarios que hacen posible una recreación que, ha señalado, "trasciende mucho más allá del ámbito local" y se ha consolidado como "uno de los acontecimientos con mayor repercusión de la provincia".

El diputado provincial ha destacado que esta cita contribuye a preservar la memoria histórica, divulgar el patrimonio y proyectar la imagen de Zaragoza como un destino capaz de ofrecer propuestas culturales y turísticas de primer nivel. Además, ha subrayado el impacto económico que genera la llegada de visitantes para la hostelería, el comercio y el conjunto de la economía local.

Martínez ha animado a vecinos y visitantes a participar en un evento que ha definido como "un homenaje a nuestra historia, un ejercicio de divulgación y de memoria", al tiempo que ha recordado que permite comprender sobre el terreno el alcance de la Batalla del Ebro, el enfrentamiento más largo y sangriento de la Guerra Civil española.

UNA RECREACIÓN DE REFERENCIA EN ESPAÑA

El alcalde de Fayón, Roberto Cabistany, ha detallado que esta decimoctava edición contará con la participación de 20 grupos de recreación histórica y más de 300 recreadores, cifras que consolidan a Fayón como una referencia nacional dentro de este tipo de eventos.

Cabistany ha defendido que la recreación es "probablemente la mejor recreación de la Guerra Civil que se realiza en España", tanto por el número de participantes como por el contexto histórico en el que se desarrolla y por la combinación de medios terrestres, fluviales y aéreos que intervienen durante las escenificaciones.

El alcalde ha recordado que desde 2019 el Ayuntamiento y la Asociación de Recreación Histórica Voluntarios de Fayón trabajan conjuntamente para mejorar el modelo del evento, buscando una mayor interacción entre recreadores y público para que la experiencia vaya más allá de la mera contemplación de los combates.

La edición de este año contará con un presupuesto superior a los 20.000 euros, un 10% más que en 2025, un esfuerzo que, según Cabistany, resulta especialmente significativo para un municipio del tamaño de Fayón y que hace imprescindible el respaldo de las instituciones.

Entre las principales novedades figura la inauguración de un monolito conmemorativo acompañado de una ofrenda floral en homenaje a las víctimas de la Batalla del Ebro, así como un nuevo impulso a la visibilización del papel de la mujer durante la Guerra Civil mediante un diorama específico y la representación teatral Las mujeres de la batalla.

COMBATES GUIADOS, DIORAMAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

La responsable de Turismo de Fayón, Eva Amposta, ha explicado que el objetivo de la recreación es ofrecer una experiencia inmersiva que permita comprender el conflicto desde el propio territorio donde tuvo lugar, recorriendo trincheras, campamentos y escenarios originales de la batalla.

En este sentido, ha destacado que las visitas guiadas a los dioramas permiten conocer cómo vivían soldados y población civil durante la contienda gracias a las explicaciones de los propios recreacionistas caracterizados, lo que convierte la visita en una experiencia mucho más participativa y cercana.

El sábado tendrá lugar la jornada principal del evento. Por la mañana se desarrollarán las visitas guiadas, la feria de militaría y una primera recreación del paso del Ebro. Ya por la tarde llegará el momento más esperado con la gran escenificación de los combates, que volverá a combinar infantería, embarcaciones, vehículos históricos y aviación.

Una de las mejoras incorporadas en los últimos años consiste en la narración en directo de los combates mediante un sistema de megafonía, que permite al público comprender en cada momento el desarrollo de las operaciones militares y el contexto histórico de cada maniobra.

La programación concluirá el domingo con visitas guiadas a las trincheras de la Posición número 36, donde serán los propios recreadores quienes expliquen la vida en primera línea del frente, además de la representación teatral dedicada al papel de las mujeres durante la guerra.

UN FIN DE SEMANA PARA CONOCER LA HISTORIA DE FAYÓN

Durante los tres días permanecerá abierto el Museo de la Batalla del Ebro, considerado uno de los principales centros españoles dedicados a la Guerra Civil, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y una colección formada por más de 1.300 artefactos explosivos inutilizados, abundante material bélico, vehículos, armamento y recreaciones de hospitales y trincheras.

Cabistany ha señalado que el museo incorpora este año nuevas piezas y recursos tecnológicos destinados a enriquecer la experiencia de los visitantes y mejorar la divulgación histórica.

Desde la organización también se ha insistido en la importancia de reservar previamente las entradas para las visitas guiadas, ya que el objetivo vuelve a ser superar el millar de asistentes alcanzado en la edición anterior. Para ello se han habilitado sistemas de inscripción digital y la Oficina de Turismo del municipio.

Eva Amposta ha recordado además que la visita permite descubrir otros atractivos de Fayón, como la navegación por el Ebro, el antiguo pueblo inundado y el conjunto patrimonial del municipio, lo que convierte la recreación en una propuesta turística mucho más amplia que la propia escenificación de los combates.

Con dieciocho ediciones a sus espaldas, la recreación de la Batalla del Ebro continúa consolidándose como uno de los grandes referentes nacionales del turismo histórico y de memoria, un evento que combina rigor documental, divulgación y patrimonio para acercar al público uno de los episodios más decisivos de la historia contemporánea de España desde el mismo escenario en el que ocurrió.