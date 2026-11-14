Se refuerzan las comunicaciones en los barrios rurales de Zaragoza para reducir la brecha digital y mejorar el servicio

Archivo - Ilustración de cables de fibra óptica. - INTELLIGENTVISUALDESING VÍA PIXABAY. - Archivo

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza busca mejorar las comunicaciones en los barrios rurales dentro de la Estrategia de Transformación Digital 2024-2030, con el objetivo de reducir la brecha digital y mejorar la prestación de servicio a los vecinos. Esta actuación contempla el refuerzo de la cobertura móvil en puntos concretos, especialmente en el entorno de las Juntas vecinales y en las instalaciones municipales.

Además, incluye también la incorporación de conexiones por satélite para determinados equipamientos y servicios públicos que se encuentran en ubicaciones sin acceso a fibra óptica o que necesitan disponer de una alternativa de comunicación de alta capacidad. En el caso de la mejora de la cobertura móvil, el despliegue, coordinado con Telefónica, prevé la instalación de equipos específicos capaces de reforzar la señal en zonas determinadas.

Estas mejoras permitirán ampliar las posibilidades de comunicación y reforzar las infraestructuras que utilizan los servicios municipales para desarrollar su actividad en los barrios rurales, ha indicado el concejal de Transformación Digital, Miguel Ángel García Muro.

CONEXIONES POR SATÉLITE PARA REFORZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La segunda línea de actuación permitirá dotar de conectividad por satélite a determinados equipos e instalaciones municipales cuando la conexión mediante redes terrestres no esté disponible o resulte insuficiente.

Esta tecnología ofrece una alternativa especialmente útil para infraestructuras alejadas, instalaciones municipales sin fibra óptica y servicios que necesitan mantener sus comunicaciones ante posibles incidencias o emergencias, ha precisado Muro.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Zaragoza 2024-2030, que apuesta por extender las ventajas de la tecnología al conjunto del término municipal y avanzar hacia unos servicios públicos más accesibles, eficientes y conectados, independientemente del lugar en el que se presten.

UN CONTRATO DE 11,95 MILLONES PARA MODERNIZAR LAS TELECOMUNICACIONES

Estas actuaciones se realizan en el marco del contrato de comunicaciones seguras, provisión y soporte de las redes municipales, adjudicado por el Gobierno de Zaragoza el pasado 15 de octubre por un importe de 11.952.138 euros, IVA incluido, y una duración inicial de cuatro años.

El contrato tiene como finalidad garantizar el suministro y la renovación de licencias, el soporte técnico y la asistencia especializada para las redes y los sistemas de comunicaciones municipales. Se estructura en cuatro lotes especializados que abarcan las infraestructuras de telecomunicaciones seguras, la red de acceso corporativa, los sistemas de directorio y los sistemas de protección de las redes municipales.

La adjudicación se distribuye entre una UTE integrada por Telefónica de España, Telefónica Móviles España, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España y Telefónica IoT & Big Data Tech, para el primer lote; DALEX Comunicaciones y Electricidad, para el segundo; New Media Professional Services, para el tercero; y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, para el cuarto.

Entre las mejoras técnicas previstas en el contrato figuran el incremento de la velocidad de los circuitos de acceso a los centros de procesamiento de datos, que pasarán de 10 a 100 Gbps, y la disponibilidad de un caudal de Internet corporativo de 20 Gbps, además de mayores capacidades de conexión con redes privadas virtuales y servicios en la nube.

Con esta modernización tecnológica, el Ayuntamiento avanza en la mejora de sus infraestructuras de comunicación y en el desarrollo de soluciones que permitan acercar los servicios públicos a todos los barrios de Zaragoza, incluidos los rurales, favoreciendo la igualdad de oportunidades y una prestación más eficaz de los servicios municipales.