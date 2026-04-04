La rehabilitación de la Nave de la Azucarera de Monzón entra en su recta final y podría estar operativa en verano - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

HUESCA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación de la Institución Ferial-nave polivalente Azucarera de Monzón que tienen un presupuesto de 4.230.464,37 euros encaran su recta final desde que en noviembre de 2024 se pusiera la primera piedra, y podrán estar concluida en verano y cumplir con los plazos de justificación de la subvención conseguida con cargo a los fondos europeos.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, que ha seguido la evolución de los trabajos muy de cerca ha explicado que se cumplen 4 años desde que se comenzara a dar forma a lo que sería esta futura nave a través del concurso de ideas lanzado a nivel nacional.

Cuatro años desde ese momento y 16 meses después de comenzar las obras, a pesar de las dificultades técnicas que han surgido durante la ejecución y de las lluvias de los últimos meses, que también han retrasado algunos trabajos, se encara la recta final.

La ampliación y zona nueva de la nave permite ganar 1.500 metros cuadrados y garantizar todos los aspectos de seguridad y evacuación. Además, ya está completada la nueva cubierta y, sobre la misma, se están instalando placas solares y, junto al desarrollo de los trabajos de interior, pronto comenzará el pintado de toda la fachada exterior.

·Estamos muy ilusionados con esta obra que va a permitir a Monzón disponer de un recinto moderno y preparado para todo tipo de eventos", ha declarado Isaac Claver.

EL NUEVO EQUIPAMIENTO

El proyecto tiene una subvención conseguida de fondos europeos por importe de 2.356.999,57 euros de la línea 2 de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública (PIREP), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La UTE Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones S.L.-Mascún Obra Civil S.L. se encarga de la ejecución del proyecto redactado por el arquitecto Jorge Tárrago y su equipo.

En total se rehabilitan 2.290 metros cuadrados, a los que se suman 1.516 de ampliación, más 1.015 de urbanización, es decir, la nave resultante se amplía sustancialmente respecto de la actual.

El proyecto se encuentra como prioritario dentro del Plan Estratégico '#MiMonzón2030' con un concurso de ideas para arquitectos que nace a principios de 2022, año en el que se presenta a los fondos europeos, que se resuelven en la primavera de 2023.

Desde entonces, se ha trabajado en la licitación del proyecto y su ejecución que ha corrido a cargo del arquitecto Jorge Tárrago, que, además, es catedrático en la Universidad de Navarra. Los fondos PIREP permiten no derribar la nave sino rehabilitarla, así "se mantiene la esencia de la infraestructura centenaria, pero adaptándola a las necesidades y normativa del siglo XXI con todas sus medidas de seguridad", ha descrito el alcalde.

PREMISAS

Entre las fechas importantes está el Concurso de Ideas de mayo 2022/diciembre 2023; el proyecto en julio 2024 con el inicio de obra en noviembre de 2024 y el final de obra estimado verano de 2026.

La primera premisa se basa en la conservación de la edificación original hasta donde es posible, asumiendo las sucesivas transformaciones y derribando y rehaciendo aquello que no sea reutilizable --que, en cualquier caso, se reciclará o revalorizará--.

De este modo, se recupera la morfología original para transformar la nave en un espacio multifuncional y polivalente al servicio de la ciudad. La segunda premisa es definir las acciones imprescindibles para devolver el edificio a su vida útil --reparación de morteros, mejora de aislamientos, reparación y/o mejora de forjados y soleras--.

Eso permite recuperar su imagen de patrimonio industrial heredado y aumentar el potencial y versatilidad de todos los espacios. La recuperación de la imagen de edificio industrial devuelve al lugar el carácter de símbolo de una época, a la vez que hacen de nuevo al edificio y su entorno partícipes de la reactivación de la ciudad y de su compromiso con el espacio público, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad.

La tercera premisa es establecer un diálogo con el contexto y la historia más amplio, incluyendo el parque de la Azucarera; los nuevos espacios porticados replican el carácter modular del edificio original, pero con un lenguaje más contemporáneo, y actúan como una extensión física del parque, permitiendo salvar la diferencia de cota entre la ciudad y el parque para enfatizar su accesibilidad universal y la unidad del espacio público.

La cuarta premisa es elaborar una propuesta sostenible medioambientalmente, tanto respecto a la preexistencia como a la nueva intervención, que parte de presupuestos termodinámicos. Adosada al sur de la nave se plantea una pieza de nueva planta, a modo de vestíbulo, tanto en planta baja como en el nivel de planta primera, que actúa a modo de invernadero para generar un efecto de colchón térmico.

Como quinta premisa figura la construcción de una pieza de servicios y a modo de 'mochila energética', adosada a su alzado este y entre ésta y la nave contigua, que alberga todos los servicios generales de almacenamiento, aseos, camerino, despachos y comunicaciones, y agrupa las instalaciones y con la que garantizaremos obtener el primer edificio PEB --Positive Energy Building-- de Monzón, muy por encima de los objetivos PIREP y hacerlo en los plazos de ejecución previstos.

HISTORIA

La Azucarera es la primera industria implantada en Monzón en el año 1929. La localidad, eminentemente agrícola, vio modificado notablemente su paisaje desde la construcción de la primera fábrica, que acogía toda clase de producción remolachera de la provincia de Huesca y gran parte de la de Lérida.

En 1970 la industria fue desmantelada. Posteriormente, ha pasado de ser una fábrica alejada del centro urbano de Monzón a integrase perfectamente en el tejido urbano al convertirse en un parque municipal conservando y rehabilitando parte de los elementos que conformaban el conjunto original. Este edificio fue adquirido por el Ayuntamiento y ha realizado distintas modificaciones.