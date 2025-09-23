Renfe pone en marcha nuevos trenes entre Zaragoza y Pamplona y Castejón de Ebro

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe pondrá en marcha el próximo 29 de septiembre nuevas frecuencias de Media Distancia en el corredor Zaragoza-Castejón de Ebro-Pamplona, que se sumarán a los servicios ya existentes y mejorarán la conectividad entre ambas comunidades autónomas.

La compañía prevé establecer dos nuevos servicios de lunes a viernes, uno por sentido, entre Zaragoza y Pamplona y otros dos entre Zaragoza y Castejón.

En concreto, Renfe pondrá en funcionamiento este 29 de septiembre un nuevo tren de Pamplona a Zaragoza a primera hora del día de lunes a viernes. Este servicio saldrá de la capital navarra a las 6.05 horas y llegará a Zaragoza Delicias a las 7.48 horas --7.58 horas en Miraflores--, tras realizar paradas en Tafalla, Castejón de Ebro y Tudela.

Un viaje semidirecto de menos de dos horas de duración que reducirá en más de 20 minutos el viaje actual y permitirá a los viajeros de Pamplona sumar a las ya existentes nuevas combinaciones de tren para viajar a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba.

También habrá un nuevo tren de lunes a viernes de Zaragoza a Pamplona, que saldrá de la capital aragonesa a las 16.40 horas y llegará a la navarra a las 19.06 horas, tras dar servicio a Alagón, Cortes de Navarra, Ribaforada, Tudela, Castejón de Ebro, Villafranca, Marcilla, Olite y Tafalla.

Este tren ya circulaba los viernes, pero ahora lo hará de lunes a viernes y con una reducción del tiempo de viaje de 19 minutos. Y además se creará un nuevo tren de Zaragoza a Pamplona los viernes a las 20.00 horas, con paradas en Tudela, Castejón y Tafalla y llegada a la capital navarra a las 22.09 horas.

RELACIÓN ZARAGOZA-TUDELA-CASTEJÓN

Renfe también pondrá en servicio otros dos trenes, uno por sentido, de lunes a viernes, entre Zaragoza y Castejón de Ebro, que incrementarán la oferta actual de la que disponen los municipios aragoneses de Gallur, Luceni y Alagón y los navarros de Tudela, Ribaforada y Cortes de Navarra.

Estos trenes saldrán de Zaragoza Miraflores a las 9.17 horas y de Castejón de Ebro a las 14.23 horas, cubriendo una franja horaria no atendida por los servicios actuales. En total, 20 nuevas circulaciones semanales para mejorar las conexiones en el corredor Zaragoza-Castejón-Pamplona que se unen a las frecuencias y servicios ya existentes.

Para la realización de los servicios adicionales se ha puesto a disposición una unidad de la seria 449 que constituye la más moderna de la flota de Media Distancia de Renfe. Esta unidad dispone de un coche intermedio de piso bajo, está adaptada para personas de movilidad reducida y cuenta con rampa de acceso, señalización y mobiliario específico.

Todos los coches tienen dos salas dotadas con asientos dobles para viajeros a ambos lados de un pasillo central. Parte de los asientos están enfrentados y separados por una mesa fija y el resto dispone de una bandeja abatible. Sobre los asientos se montan los portaequipajes y además cuenta con un maletero junto a la puerta de acceso, para equipajes más voluminosos.

Las butacas son reclinables y tienen reposabrazos abatibles. Cada asiento dispone de una luz para facilitar la lectura individual y un enchufe entre los asientos. Las ventanas poseen estores de acción manual, regulables en altura. El vehículo cuenta con un equipo compacto de climatización complementado con calefactores a nivel de piso.

Y el sistema de información a viajeros facilita las funciones de megafonía, anuncio automático de estaciones o música ambiental, e incorpora un panel informativo en el frontal de cada cabina y uno más en cada lateral exterior, junto a cada puerta de acceso; monitores TFT en las salas de viajeros para información y vídeo entretenimiento; intercomunicadores en todos los vehículos y uno especifico en la plaza PMR; y comunicación GSM-R, GPRS.

Este sistema esta completado con un sistema de videovigilancia de grabación continua. La plataforma del coche intermedio es de gran amplitud, en ella se incluyen un WC preparado para personas de movilidad reducida, cambiador de bebés y un pulsador de emergencia, una zona común, con dos máquinas vending y una barra.

En cada una de las plataformas de los otros coches se sitúa un WC convencional. Cuenta con capacidad para 262 pasajeros sentados (261+1 PMR), espacio para personas con movilidad reducida, WC adaptado, zona para bicicletas, climatización, enchufes en los asientos y sistemas de información a bordo.