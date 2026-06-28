Renfe refuerza el número de plazas entre Zaragoza y Pamplona para las fiestas de San Fermín con dos trenes diarios más

Estación Zaragoza-Delicias. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe se suma a las fiestas de San Fermín, en Pamplona, con la puesta en marcha de un dispositivo especial entre los días 3 y 14 de julio, reforzando la oferta de plazas tanto en los servicios de Media Distancia como en los de Larga Distancia, incluyendo dos trenes diarios más entre Zaragoza y la capital navarra.

De este modo, la empresa ferroviaria añadirá más de 44.000 plazas adicionales a los trenes con origen y destino Pamplona entre los días 3 y 14 de julio. Los servicios incluidos en este operativo especial comprenden las líneas de Media Distancia y Larga Distancia con entrada y salida en la capital navarra.

La empresa ferroviaria estará presente desde el inicio de la celebración con refuerzos especiales en los trenes conocidos como Trenes del Chupinazo.

Reforzará la oferta de plazas desde Madrid en la mañana del 6 de julio y pondrá en circulación un servicio especial desde Barcelona esa misma mañana para llegar a Pamplona a tiempo de disfrutar del emblemático acto de inicio de las fiestas.

Dos trenes diarios más de Zaragoza a Pamplona En los servicios de Media Distancia, del 3 al 14 de julio se van a ofrecer más de 30.000 plazas extra en los trenes de Renfe respecto a la oferta habitual, ya que se utilizarán vehículos de mayor capacidad y se implementarán refuerzos de servicios los fines de semana en los trayectos que unen Zaragoza con la capital navarra y Vitoria.

Además, durante los citados días circularán dos trenes especiales, uno por sentido, entre la capital aragonesa y Pamplona. Y los trenes Alvia e Intercity operados por Renfe que conectan Barcelona y Madrid con Pamplona contarán con servicios especiales y refuerzos de plazas, lo que sumará más de 14.000 plazas adicionales con motivo de las fiestas de San Fermín.

Todas estas plazas equivalen a decenas de miles de desplazamientos en vehículo privado. Dado que estos trenes circulan con energía eléctrica de origen renovable con Certificado Verde, el conjunto de los trayectos permitirá evitar la emisión de miles de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Este dispositivo de aumento de plazas en el transporte ferroviario contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13, Acción por el clima, que insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.