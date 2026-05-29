Renfe renueva su colaboración con la Jamón Cup de Calamocha en su décimo aniversario

Archivo - Delicias, tren, AVE, Cercanias, via tren, estación, RENFE, vagón tren, media distancia, - EUROPA PRESS - Archivo

CALAMOCHA (TERUEL), 29 (EUROPA PRESS)

Renfe ha renovado su colaboración con la Jamón Cup de Calamocha en una edición especialmente significativa, la del décimo aniversario de este torneo, una cita clave del fútbol base nacional, que se celebrará del 5 al 7 de junio en este municipio turolense.

La operadora apoya de nuevo esta cita deportiva, que "se ha consolidado como referente del fútbol formativo, facilitando los desplazamientos de los equipos y promoviendo una movilidad sostenible y responsable, alineada con los valores del deporte y del propio evento", ha informado la empresa pública.

La Jamón Cup reunirá a 24 equipos de categoría alevín, procedentes de distintos puntos del país y del ámbito internacional, que competirán en formato Fútbol 7 en las instalaciones de Jumaya, convirtiendo a Calamocha en punto de encuentro del talento emergente del fútbol durante todo el fin de semana.

La implicación de Renfe en la Jamón Cup se enmarca en una doble apuesta por "impulsar la movilidad sostenible" y "apoyar iniciativas que fomenten la práctica deportiva desde edades tempranas, la convivencia entre equipos y el desarrollo social y económico del entorno rural".

En esta décima edición, la Jamón Cup vuelve a situar al municipio turolense en el mapa del fútbol base nacional, consolidando un proyecto que combina formación deportiva, valores y proyección de futuro.